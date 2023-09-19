Tahtalı Barajı'ndaki Helikopter Kazası Enkazı Kıyıya Çıkarıldı

İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken Tahtalı Barajı'ndan su almak için kullanılan helikopter, kaza geçirerek gölde batmıştı. Bugün sabah saatlerinde Türk pilot Mehmet Akif Tutuk'un cenazesi çıkarıldıktan sonra helikopter enkazının kurtarılması çalışmalarına başlandı.

Helikopter enkazı, kıyıya yakın bir noktada balonlara bağlanarak vince bağlandı. Ardından enkaz, vinç yardımıyla bir kamyonun üzerine yüklendi. Enkazın tamamen tek parça halinde olduğu görüldü. Enkazın şimdi tırla, helikopter firmasının Ankara'daki merkezine götürüleceği bilgisi verildi.

Kaza, 16 Eylül'de Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana gelmişti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılmıştı. Alevlerin sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan müdahale ekipleri sayısı artırılmıştı. Yangına gece saatlerinde gece görüş özelliği bulunan 3 helikopterle müdahale edilmişti. Ancak helikopterlerden biri, saat 23.53'te irtibat kesilmişti. Yapılan araştırma sonucunda helikopterin Tahtalı Barajı'na düştüğü tespit edilmişti.

Kazada 4 kişi görev yaparken, helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu İsabekov Erkinbek kurtarılmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Diğer üç kişi, Mehmet Akif Tutuk ile Kırgız Agaev Olek ile Ianshanlo Lamzar'ın cenazelerine ulaşılmıştı.