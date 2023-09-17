Tahtalı Barajı'na düşen helikopteri arama kurtarma çalışmaları sürüyor

İzmir'in Menderes ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale eden helikopterlerden biriyle saat 23.53'te irtibat kesildi. Helikopterin Tahtalı Barajı'na düştüğü belirlendi. Olaya hızla müdahale eden Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri, helikopterde bulunan Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu sağ olarak kurtardılar.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Bakan Yumaklı, helikopterin kaza kırıma uğradığı Tahtalı Barajı'nda yapılan çalışmalarla, helikopterin düştüğü yerin tespit edildiğini belirtti.

Gece ve Gündüz Çalışmalar

Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik ve İtfaiye su altı arama kurtarma ekipleri, sabaha kadar süren çalışmalar sonucu helikopterin düştüğü yeri belirledi. Çalışmalara günün aydınlanmasıyla havadan da helikopter destek verdi. Ekiplerin bölgede arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Menderes ilçesindeki orman yangını, hava araçlarıyla yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale aracı ve 500 personel müdahale etti.

Hala Kayıp Personel

Helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu kurtarılmış olsa da, diğer 3 personel için arama çalışmaları sürüyor. "Diğer 3 personelin akıbetiyle ilgili bilgi verebilecek bir pozisyonda değiliz. Gelişmeler oldukça size durumu aktarmış olacağız." dedi Bakan Yumaklı.

Geçmişte Benzer Bir Kaza

Tahtalı Barajı'nda 2017 yılında da su almaya çalışan bir helikopter kaza kırıma uğramış, 5 kişi hayatını kaybetmişti. Bakan Yumaklı, barajın helikopterler için risk taşıyıp taşımadığı sorusuna, "Aslına bakarsanız kara kutu da dahil bütün incelemelerden sonra meydana çıkacak." yanıtını verdi.

Bu trajik olayın ardından arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Menderes ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale ederken Tahtalı Barajı'nda düşen helikopter ve 3 personelini arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bakan Yumaklı, helikopterin kaza kırıma uğradığı Tahtalı Barajı'nda sabaha kadar devam eden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin Vali Süleyman Elban'ın da aralarında olduğu yetkililerden bilgi aldı.

Yumaklı, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bakanlıklarına bağlı ekiplerin dün Adana, Bolu ve İzmir'deki orman yangınlarına müdahale ettiğini, Adana ve Bolu'daki yangınların kontrol altına alındığını belirtti.

Menderes ilçesindeki orman yangınına 3'ü gece görüşlü hava araçlarıyla müdahale edildiğini hatırlatan Yumaklı, "An itibarıyla bu yangın da kontrol altına alınmış durumda." dedi.

Yangına müdahale sırasında yakıt ikmalinin ardından Tahtalı Barajı'na su almak için yönelen helikopterlerden biriyle bağlantının saat 23.53 itibarıyla koptuğunu ifade eden Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha sonra arkadaşlarımızın araştırmasıyla birlikte, burada bir helikopterin kazaya uğradığı tespit edildi. Sayın Valimizin koordinasyonunda AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik, polis, jandarma tüm ekipler buraya seferber oldular. Toplam 4 personeli vardı. Bunlardan 3'ü Kırgız uyruklu, biri Türk uyruklu. Kırgız uyruklu personelden biri kurtarıldı, şu anda hastanede. Yoğun bakımda ancak aldığımız bilgiye göre, sabah itibarıyla herhangi bir hayati tehlikesi yok."

Sabahın ilk ışıklarına kadar sonar cihazlarıyla, Tahtalı Barajı'nda aramalar yapıldığını aktaran Yumaklı, helikopterin düştüğü yerin tespit edildiğini belirtti. Yumaklı, şunları kaydetti:

"Görüş mesafesi çok düşük olduğu için, şu anda arkadaşlarımız net bir şey söyleyemiyorlar. Dalgıçlarımız el yordamıyla tam enkazın orada olduğunu tespit ettiler. Şimdi, bu aşamadan sonra artık bu helikopterin çıkartılarak belli bir mesafeden sonra karaya çıkartılması işlemleri başlayacak. Bununla ilgili ekipler şu anda hazırlıklarını yapıyorlar. En kısa zamanda buradaki ilgili askeri birliklerin başındaki komutanımızla birlikte çalışmalara devam edecekler. Şu anda sayın savcımız ve kaza kırımla ilgili arkadaşımız burada. Onlar da çalışmalarını bitirdiler ve kurtarma çalışmalarının başlaması için start verildi. Ümit ediyoruz ki çok kısa sürede tamamlanır ama burası elbette bir baraj ve dikkatli olmak durumundalar. Çalışmaları anbean buradan takip etmiş olacağız."

"Kayıp mürettebata dair helikopterin içinde ya da etrafta bir ize rastlandı mı?" şeklindeki soru üzerine Bakan Yumaklı, "Şu anda onu söylememiz mümkün değil maalesef. Hem arama çalışmaları dışarıda da devam edecek hem helikopteri çıkarma çalışmaları devam edecek ama şu anda diğer 3 personelin akıbetiyle ilgili bilgi verebilecek bir pozisyonda değiliz. Gelişmeler oldukça size durumu aktarmış olacağız."

Tahtalı Barajı'nda, 2017'de su almaya çalışan bir helikopterin kaza kırıma uğradığı, 5 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılarak, barajın helikopterler için risk taşıyıp taşımadığının sorulması üzerine Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

"Aslına bakarsanız kara kutu da dahil bütün incelemelerden sonra meydana çıkacak. Aynı sonucu çıkardığımızı söylemek çok mümkün değil. En azından bir önceki kazayla ilgili bağlantısını ancak bu kazayla alakalı tüm incelemeler sona erdiğinde söyleyebileceğiz. Şu an için bütün konsantrasyonumuz helikopterin hızlıca çıkartılması. Ben bütün orman camiasına, yeşil vatanı korumak için savaşan bütün kardeşlerimize geçmiş olsun diliyorum. Menderes'e geçmiş olsun diliyorum. Elbette bu çağrımızı tekrar edelim; bizler yangınla alakalı müdahale konusunda ormanın kahramanları her şeyi yapar ancak elbette ki en önemlisi bu yangının çıkmaması. Dolayısıyla ben tekraren buradan bütün vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum."

Menderes ilçesine bağlı Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Tahtalı Barajı Havzası'nda geniş bir alana yayılan yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale aracı ile 500 personel sevk edilmişti.

Yangına müdahale eden ve gece görüş özelliği olan helikopterlerden biri, gece kaza kırıma uğramıştı. Helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu kurtarılmış, kayıp 3 personel için arama çalışması başlatılmıştı.