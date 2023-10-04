Süt sektörü bu kongrede buluşuyor

Türkiye'nin ilk ve tek sütçülük kongresi Ulusal Sütçülük Kongresi'nin 3.'sü bu yıl 5-6 Ekim'de Ankara Cer Modern'de toplanacak. Sektör temsilcileri ile akademiyi biraraya getirecek olan kongrenin ana teması "Sürdürülebilirlik perspektifinden süt endüstrisinin geleceği" olarak belirlendi.

Karma Grup organizasyonuyla düzenlenecek kongrenin açılışına Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcisi katılırken, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Orta Asya Alt-Bölge Ofisi (FAO) Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu da kongreye destek verecek.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü ve Süt Akademisi ortaklığı ile düzenlenecek kongrenin ana sponsorluğunu İçim Süt üstlenirken, Pınar Süt, Unilever, Schneider Electric ve Aromsa temsilcileri de "Süt Endüstrisinde Sürdürülebilirlik" başlığıyla örnek uygulamaları katılımcılarla paylaşacak.

"Üniversite ve sanayi iletişimini güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Süt endüstrisine dair bir çok başlığın masaya yatırılacağı kongrenin Düzenleme Kurulu Başkanlığını yapan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barbaros Özer, şunları söyledi: "Ülkemiz sütçülüğünün uluslararası rekabette var olabilmesi için bilim ve teknolojiye dayalı büyüme stratejilerinin öncelikli olarak tartışılacağı 3. Ulusal Sütçülük Kongresi’nin, süt değer zincirinin tüm paydaşlarının bilgi alışverişinde bulunacağı önemli bir platform olmayı hedeflemektedir. Kongremizde ülkemiz süt endüstrisinin önde gelen firmaları ile küresel tedarikçi firmalar liderler düzeyinde sürdürülebilirlik hedeflerini ve küresel rekabette sürdürülebilirliğin önemini tartışacaklar. Ayrıca, çiftlik düzeyinde çiğ sütün kaliteli ve sürdürülebilir bir süreçte üretimine yönelik son teknolojik gelişmeler özel oturumda ele alınacak."

"Cumhuriyetimizin 100. yılında, ülkemiz süt eğitimi ve süt teknolojisinin 100 yıllık süreçteki gelişimine de ayna tutacağız" diyen Prof. Dr. Özer kongrede Ankara Üniversitesi ve Ege Üniversitesi kurucu öğretim üyeleri adına en iyi sözlü sunum ve en iyi poster sunum ödülü verileceğini belirtti. Özer, bu ödüllerle üniversite ve sanayi iletişimini güçlendirerek, ortak çalışma kültürünü teşvik etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Süt endüstrisinin liderleri ile akademi aynı masada buluşuyor

Kongrenin düzenleyicisi Karma Grup adına konuşan Satış ve Pazarlama Koordinatörü Sinem Bahçekapılı ise "Bilim insanları ve süt endüstrisinin lider isimlerini aynı masa etrafında toplayan bu önemli kongrenin organizasyonunu yapmaktan son derece mutluyuz. Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) ve Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri Ve Üreticileri Birliği (SETBİR)'nin de destekçisi olduğu kongrede sektörün geleceğine ışık tutan başlıklar ele alınacak. Ülkemizin ilk ve tek sütçülük kongresi olan USKO 2023'te sürdürülebilir bir dünya için atmış oldukları somut adımlarla, örnek uygulamalarla sektöre liderlik eden firmalar, FAO Türkiye moderatörlüğünde bir araya gelecek. Ayrıca GEA Group sürdürülebilir gelecek için; "Süt Çiftliği ve Süt Ürünleri Üretiminde Sürdürülebilir Mühendislik Çözümleri" ni uzman isimlerle Product Theatre oturumunda sunacak" dedi.