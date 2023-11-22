Sultangazi'de eşi ve üvey kızını silahla öldürdü ardından intihar etti

Sultangazi'de bir kişi, eşi ve üvey kızını silahla öldürüp intihar etti. Yunus Emre Mahallesi 1395/1 Sokak'ta ikamet eden ve boşanma aşamasında oldukları belirtilen Mehmet K. (46) ve Şadumane K. (47), evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Bunun üzerine Mehmet K, eşi Şadumane K'ye silahla ateş ederek başından yaraladı. Olay anında evde bulunan kadının kızı Naciye Aleyna D. (22) ise dışarı kaçtı.

Peşinden gittiği üvey kızını da sokak ortasında silahla başından vuran şüpheli, aynı silahla intihar etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şadumane K, sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Naciye Aleyna D. ile şüphelinin de öldüğü belirlendi.

Sokağa çıkan bütün yolları kapatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Emniyette 11 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi

Emniyette 11 ayrı suç kaydı bulunan Mehmet K'nin, intihar etmeden önce diğer üvey kızının eşi Şahin K'yi arayarak "Anneni ve baldızını öldürdüm şimdi de kendi kafama sıkacağım." dediği öğrenildi.

Yaklaşık iki yıl önce evlenen çiftin sürekli anlaşmazlık yaşadığı ve boşanma aşamasında oldukları belirtildi.