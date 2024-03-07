Şubat Ayında Limanlardaki Konteyner Hacminde Gözlemlenen Olağanüstü Artış

Ulaştırma ve Altyapı sektörü, son zamanlarda dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Özellikle Şubat ayı, bu alandaki başarı hikayelerine yeni bir sayfa ekledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun aktardığına göre, Şubat ayında limanlardaki konteyner hacmi, %38,9'luk rekor bir artışla 1 milyon 167 bin 210 TEU'ya ulaştı. Bu rakamlar, liman işletmeciliği ve deniz ticaretinin dinamiklerinin nasıl değiştiğinin açık bir göstergesi.

Limanlardaki Yük Miktari ve Ekonomik Yansımalar

Şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, limanlardaki yük miktarında %15,4'lük bir artış yaşandı ve bu miktar 43 milyon 853 bin 985 tona yükseldi. Bakan Uraloğlu, bu artışın ticari hayata ve ekonomik gelişmelere olumlu yansımalarının başladığını belirtti. Deniz ticaretindeki büyüme, limanlardaki iş hacminin artmasıyla paralel olarak kendini göstermekte.

İlk İki Ayda Kaydedilen İlerleme

2024 yılının ilk iki ayında, limanlardaki yük miktarı toplamda 86 milyon 973 bin 541 tona ulaşırken, konteyner hacmi de 2 milyon 180 bin 972 TEU'a yükseldi. Bu rakamlar, liman işletmeciliğindeki ve deniz ticaretindeki gelişimin boyutunu ortaya koyuyor.

Deniz Ticaretindeki Büyüme ve Rekorlar

Deniz ticareti, özellikle son aylarda, ekonomik gelişmelerin olumlu etkilerini en net şekilde gözlemlediğimiz alanlardan biri oldu. Uraloğlu'nun değerlendirmelerine göre, Şubat ayındaki yük miktarı ve konteyner hacmindeki artış, bu sektördeki büyümenin rekor seviyelere ulaştığının bir kanıtı.