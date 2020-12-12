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SosyalBen Vakfı’nın “Gönüllülük Araştırması”na göre Gençler toplumsal fayda yaratmak istiyor

SosyalBen Vakfı ve Koç Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen “Gönüllülük Araştırması” gençlerin gönüllülüğe olan yaklaşımlarını ve motivasyonlarını gösteren önemli veriler içeriyor.

SosyalBen Vakfı’nın “Gönüllülük Araştırması”na göre Gençler toplumsal fayda yaratmak istiyor

Türkiye’nin ve dünyanın birçok bölgesinde gerçekleştirdiği saha çalışmalarıyla bugüne kadar 45.000’i aşkın çocuğun hayatına dokunan SosyalBen Vakfı dezavantajlı bölgelerde yaşamını sürdüren çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve kendilerini geliştirmelerini hedefliyor. Vakıf 11 ülkede on binlerce çocuğa ulaşarak yarattığı toplumsal fayda odaklı çalışmalarına, pandemi sürecinde de hız kesmeden devam ediyor.

SosyalBen Vakfı, Gönüllüler Haftası kapsamında Koç Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirdiği “Gönüllülük” Araştırması’nı kamuoyuyla paylaştı. KOÇ-KAM Direktör Yardımcısı ve SosyalBen Vakfı Araştırma Kurulu Başkanı Dr. Aslı Mert'in yürütücülüğünde gerçekleştirilen, Berra Karayel, Doğa Dilbilmez ve İlayda Eskitaşçıoğlu'nun araştırmacı olarak görev aldığı Gönüllülük Araştırması’na göre gençlerin gönüllülüğe verdikleri önem arttıkça hayata karşı duydukları tatmin ve genel mutluluk düzeyleri de aynı doğrultuda yükseliyor. Katılımcıların yüzde 78.9’u gençler arasında farkındalığı artırmak için gönüllülüğün eğitim müfredatının bir parçası olması gerektiğini vurguluyor.

SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi, Vakıf olarak ilk kez gerçekleştirdikleri bu araştırma ile gençlerin gönüllülük konusundaki yaklaşımlarını ve taleplerini ortaya çıkartmaktan mutlu olduklarını belirterek, SosyalBen olarak gönüllülüğe, gönüllü katılımına büyük önem veriyoruz. Pandemi süresinde fiziki saha çalışmalarımıza ara vermek zorunda kaldığımız için Türkiye’de ilk kez e-Gönüllülük projesini başlattık. Ayrıca Araştırma Kurulumuzun uzun soluklu çalışmaları ile gençliğin nabzını tutan kapsamlı bir gönüllülük araştırması gerçekleştirdik. SosyalBen yolculuğumuzun başından beri savunduğumuz şey gönüllülüğün öğretilen bir sorumluluğa dönüşmesiydi. Bu araştırmanın ortaya koyduğu bulgular da yol haritamızda önemli bir rehber oldu. Yeni neslin sivil toplum kuruluşu olarak gerçekleştirdiğimiz araştırmamızın akademik alana farklı bir bakış açısı ve değer katacağına inanıyorum. Başta Araştırma Kurulu Başkanımız Sayın Aslı Mert olmak üzere emeklerinden dolayı tüm araştırma kurulu üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Gönüllülüğün gençlere sorumluluk bilinci kazandırdığını vurgulayan SosyalBen Vakfı Araştırma Kurulu Başkanı Aslı E. Mert ise "Ülkemizde gönüllülük konusunda büyük bir potansiyel olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu potansiyelin optimize edilebilmesi için farkındalığa ve görünürlüğe ilişkin eksiklikler ile kurumsal ve resmi bariyerlerin aşılması gerektiğini gözlemlemekteyiz. SosyalBen Vakfı odağında, çoğunluğu genç gönüllülerden oluşan bir örneklem ile gerçekleştirdiğimiz bu araştırmada gönüllülerin motivasyonlarını, yaşam memnuniyeti ve mutluluk düzeylerini, gönüllülüğe ilişkin beklentilerini anlayarak bu konuda atılabilecek adımları birincil veriye dayalı olarak sunmak istedik" dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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