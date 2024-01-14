Sosyal Medyada Şehitleri Hedef Alan Provokatif Hesaplara Operasyon

Türkiye'nin kahraman Mehmetçiklerine yönelik sosyal medya üzerinden yapılan provokatif paylaşımlar, ülke gündemine oturdu. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerimize yönelik, Bölücü Terör Örgütü'nü (BTÖ) öven ve yanıltıcı bilgiler yayan hesaplar büyük tepki çekti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün dikkatli çalışmaları sonucunda, bu tür paylaşımlarda bulunan 126 sosyal medya hesabının tespit edildiği açıklandı. Bu hesaplar arasında yurt dışında bulunan 104 kullanıcının olduğu ve adli süreçlerin başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Emniyetin Koordineli Çalışması

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Terörle Mücadele, Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar, yurt içindeki 22 şüpheliyi hedef aldı. Bu operasyonlar sonucunda, 14 şüpheli yakalanırken, diğer 8 şüpheliyle ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Faaliyetler

Operasyonlar, yurt içi ve yurt dışı ayrımı gözetmeksizin, devletimizin kararlılıkla yürüttüğü bir mücadele olarak dikkat çekiyor. Şehitlerimize yönelik saygısızca paylaşımlar yapan bu hesaplar, ulusal güvenliğimizi tehdit eden unsurlar olarak görülüyor.

Sosyal Medyanın Güvenliği

Bu olay, sosyal medyanın güvenliği ve kontrolü konusunda önemli bir ders niteliğinde. Devletimizin, vatandaşlarının güvenliğini sağlama ve ulusal birlik beraberliğimizi koruma konusundaki kararlı tutumu, bu tür eylemlere karşı etkili bir mücadele stratejisi olarak öne çıkıyor.

Bu tür provokatif eylemlere karşı alınan önlemler, devletimizin ve güvenlik güçlerimizin kararlılığını gösteriyor. Sosyal medya platformlarının daha güvenli bir ortam haline gelmesi için atılan adımlar, gelecekte benzer olayların önüne geçilmesine yönelik önemli bir adım olarak kabul ediliyor.