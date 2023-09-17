Son İki Hafta: 10. Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması’na Başvuru Fırsatı Kaçırmayın!

İklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen ve iklimlendirme sektörünün öncülerinden Alarko Carrier tarafından düzenlenen 10. Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması'nda son başvuru tarihi yaklaşıyor. 7 Ağustos'ta başlayan ve yüzlerce fotoğrafçının katıldığı yarışma için son başvuru tarihi 24 Eylül 2023.

Yarışma Detayları ve Başvuru Şartları

Alarko Carrier, bu yıl onuncusunu düzenlediği yarışmayla iklim değişikliğinin global etkilerine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Yarışmaya katılmak isteyen fotoğrafçılar, çektikleri fotoğrafları #AlarkoCarrierKüreselİklim2023 etiketi ile birlikte Alarko Carrier'ın resmi Instagram ve Twitter hesaplarında paylaşarak başvurabilirler.

Eleme ve Değerlendirme Süreci

Son başvuru tarihine kadar paylaşılan fotoğraflar, editoryal bir incelemeye tabi tutulacak ve Alarko Carrier'ın mikro sitesinde yayınlanacak. Ön eleme süreci 25-28 Eylül tarihleri arasında yapılacak ve en iyi 50 fotoğraf seçilecek. Seçici Kurul, ön elemeyi geçen fotoğrafları değerlendirerek ilk 20 fotoğrafı belirleyecek. Bu fotoğraflar, 29 Eylül – 8 Ekim tarihleri arasında final oylamasına katılacak.

Ödüller ve Duyuru

Finale kalan ve ödül almaya hak kazanan yarışmacılar, 16 Ekim 2023 tarihinde Alarko Carrier’ın resmî web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

Son Çağrı

Yarışma, fotoğrafçılığınızla bir değişim yaratmak ve iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak için eşsiz bir fırsat. Başvuru için kalan süre giderek azalıyor, bu nedenle çalışmalarınızı en kısa sürede paylaşın.

Yarışmaya katılım koşulları ile ilgili detaylı bilgiye yarisma.alarko- carrier.com.tr adresi üzerinden ulaşılabilir.