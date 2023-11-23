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Son Dakika: KPSS 2023/7 Tercih Kılavuzu Yayınlandı - İşte Yapmanız Gerekenler

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Son Dakika: KPSS 2023/7 Tercih Kılavuzu Yayınlandı - İşte Yapmanız Gerekenler
2023 yılında, kamu personeli seçme sınavı (KPSS) süreci kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açmış olduğu sözleşmeli personel pozisyonları için tercih dönemi başlamıştır. Bu kapsamda, adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi çerçevesinde, ÖSYM aracılığıyla yerleştirileceklerdir. Peki, bu süreç nasıl işleyecek ve adaylar tercihlerini nasıl yapacaklar?

2023 yılında, kamu personeli seçme sınavı (KPSS) süreci kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açmış olduğu sözleşmeli personel pozisyonları için tercih dönemi başlamıştır. Bu kapsamda, adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi çerçevesinde, ÖSYM aracılığıyla yerleştirileceklerdir. Peki, bu süreç nasıl işleyecek ve adaylar tercihlerini nasıl yapacaklar?

KPSS-2023/7 Tercih İşlemleri: Adım Adım Yol Haritası

Tercih süreci, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak, KPSS-2023/7 Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallar çerçevesinde tercihlerini yapmaları gerekiyor. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, tercih kılavuzunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesidir.

Adayların, tercih işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için, ÖSYM'nin ilgili web sayfasını ziyaret etmeleri ve gerekli bilgileri doldurmaları gerekmektedir. Bu süreç, belirli tarihler arasında gerçekleşecektir.

KPSS Tercih Tarihleri ve Süreç Takvimi

2023 yılının Kasım ayında, KPSS tercih süreci başlayacaktır. Adaylar, 23 Kasım'dan 29 Kasım'a kadar olan süreçte tercihlerini yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 23 Kasım sabah saat 10.00'da başlayacak ve 29 Kasım gece yarısı saat 23.59'da sona erecektir. Bu süre zarfında, adayların tüm tercihlerini tamamlamaları gerekmektedir.

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