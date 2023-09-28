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Solo Yatırım Holding'in Kültür ve Sanat Projelerine Artan Destekleri

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Solo Yatırım Holding'in Kültür ve Sanat Projelerine Artan Destekleri
Gayrimenkul, enerji, inşaat ve tekstil gibi sektörlerde uluslararası bir prestije sahip olan Solo Yatırım Holding, yatırımlarıyla bu sektörlere canlılık katmayı sürdürüyor. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Cengiz, 2024 yılında holdingin kültür ve sanat projelerine daha yoğun bir destekte bulunma planları olduğunu belirtti.

Gayrimenkul, enerji, inşaat ve tekstil gibi sektörlerde uluslararası bir prestije sahip olan Solo Yatırım Holding, yatırımlarıyla bu sektörlere canlılık katmayı sürdürüyor. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Cengiz, 2024 yılında holdingin kültür ve sanat projelerine daha yoğun bir destekte bulunma planları olduğunu belirtti.

Kültür Sanat Desteklenmeli: Solo Yatırım Holding'in Vizyonu Holdingin "Kültür sanat her zaman desteklenmeli" ilkesi doğrultusunda hareket ettiğini vurgulayan Hakan Cengiz, bu bağlamda kültür-sanat ve sosyal sorumluluk projelerine yönelik özel bir birim oluşturduklarını söyledi. Hakan Cengiz, bu alanda daha fazla destek sağlama amacıyla deneyimli oyuncu Hakan Karsak'ı kültür-sanat danışmanı olarak ekibe kattıklarını ifade etti.

Sinema ve Tiyatronun Pandemi Süreci ve Önemi Dünyayı sarsan pandemi süreci, tiyatro ve sinema sektörüne büyük zararlar verdi. Hakan Cengiz bu duruma değinerek, "Sinema ve tiyatro, salgın nedeniyle uzun süre hizmet veremedi. Normallleşme süreciyle birlikte vizyona girecek film ve tiyatro eserlerinin eksikliği, sektörün zorluklarını ikiye katladı. Sinema ve tiyatro, bir ulkusun kültürel mirasının temel taşlarıdır ve sürekli destek görmelidir" şeklinde konuştu.

Solo Yatırım Holding'in Gelecekteki Projeleri Solo Yatırım Holding, bugüne kadar birçok projeye destek vererek kültür-sanat camiasında önemli bir yer edindi. Yönetim, 2024 yılında kültür, sanat ve sosyal sorumluluk projelerine yönelik desteklerini artırarak toplumsal katkılarını sürdüreceğini duyurdu.

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