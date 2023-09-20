Sobaların Mevsimi Geldi, Kömür ve Odun Fiyatlarına Ne Oldu?

Sonbaharın gelmesiyle birlikte sıcaklık düşüşü hızlandı ve vatandaşlar sobalarını kurma telaşı içerisinde. Kömür ve odun fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri, ısınma maliyetlerini zirveye taşıyor. Bu kış, cebinizdeki bütçeye göre ısınma sıkıntısı yaşanabilir.

Yüksek Fiyatlarla Karşı Karşıya Kalan Vatandaşlar

Gelen bilgilere göre, odun fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl tonu 2.200 TL olan odun, bu yıl 3.200 TL'ye satılıyor. Kömür paket fiyatında yükselme görülse de ton fiyatı aynı kalmaya devam ediyor, bu yılın kömür ton fiyatı ise 5.000 TL ile 7.000 TL arasında.

Esnaf Açıklıyor: Kömüre Zam Yolda

Esnaf İbrahim Baştürk'ün ifadeleri, gelecek dönemde kömür fiyatlarına zam gelebileceğine işaret ediyor. Baştürk, "Odun fiyatlarında ciddi bir yükselme var. Kömürde bu anlamda bir değişiklik görmüyoruz. Ekonomik şartlara göre ilerleyen günlerde ne olacağını kestirmek zor" dedi.

Neden Odun ve Kömür Fiyatları Artıyor?

Fiyat artışlarının sebepleri arasında ekonomik şartların yanı sıra, orman köylülerinin bu işle ilgilenmemesi ve kömür madenlerinin kapanmaları bulunuyor. İbrahim Baştürk'e göre doğalgaz, odun ve kömüre kıyasla daha ekonomik bir çözüm sunuyor. Doğalgazın kurulum maliyeti yüksek olması, bazı vatandaşların bu geçişi ertelemesine neden oluyor. Son yıllarda, doğalgaz tercih edenlerin sayısı artarken, odun ve kömür satışları azalıyor.

Doğalgaz, Odun ve Kömür Karşılaştırması

Esnaf İbrahim Baştürk'e göre doğalgaz, hem ekonomik hem de kullanım açısından vatandaşlar için daha avantajlı. Kurulum maliyetlerinin yüksek olması, bu geçişte tereddüt yaşanmasına neden olabiliyor. Yine de her geçen yıl odun ve kömür tüketiminin azaldığı görülüyor. Vatandaşların, ekonomik şartlar ve artan fiyatlar göz önüne alındığında en verimli ve ekonomik ısıtma yöntemini tercih edecekleri aşikar.

Sonuç olarak, odun ve kömür fiyatlarındaki artışlar, vatandaşları alternatif ısıtma yöntemlerini araştırmaya itiyor. Bu kış, bütçenizi ve seçimlerinizi iyi planlamak önem taşıyor.