Şırnak'ta Şehitlerimize Anma Töreni Düzenlendi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaşanan trajik olay, tüm Türkiye'yi derinden sarsmıştır. Şırnak'taki 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleşen törenle, bu vatan için canını feda eden dokuz kahraman askerimiz, Şırnak'ta anma töreni düzenlendi.

Şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Uzman Çavuşlar Serkan Sayin, Ahmet Köroğlu, Hakan Gün, Sözleşmeli Erler Kemal Batur, Müslüm Özdemir, Emrullah Gülmez, İstihkam Erler Murat Atar ve Muhammed Tunahan Evcin'in naaşları, Türk bayrağına sarılı bir şekilde tören alanına getirildi. Katılımcılar, şehitlerimizin öz geçmişlerini dinleyerek, saygı duruşunda bulundular.

İl Müftüsü Ahmet Dilek'in okuduğu duayla başlayan tören, şehitlerimizin naaşlarının Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na taşınmasıyla son buldu. Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in naaşı Aksaray'a, diğer şehitlerimizin naaşları ise memleketlerine gönderildi.

Tören, yüksek rütbeli komutanlar ve devlet yetkililerinin katılımıyla daha da anlamlı hale geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vali Cevdet Atay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak gibi önemli isimler, şehitlerimize son görevlerini yerine getirdiler.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen Pençe-Kilit Harekatı'nda bir üs bölgesine yapılan terör saldırısında dokuz askerimizin şehit düştüğünü, dört askerimizin de yaralandığını duyurdu. Bu acı haber, tüm ülkeyi yasa boğdu.