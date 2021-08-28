Şırnak'ta Emine anne dağa kaçırılan oğlu Metin'e kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Emine Üstek, 6 yıl önce dağa kaçırılan ve terör örgütü PKK'nın elinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Metin'e kavuşacağı anı bekliyor.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Şırnak İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan ailelerden anne Emine Üstek ve baba Ömer Üstek, yıllardır süren mücadeleleri sonucu oğullarından gelen müjdeli haberin heyecanını yaşıyor.

15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Metin'in teslim olduğu haberini güvenlik güçlerinden alan anne, oğluna kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ailenin sevincine Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan da ortak oldu. Anne Üstek, Atan'a sarılarak bir süre sevinç gözyaşları döktü.

Duygularını ifade eden anne Üstek, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Bu müjdeli haberi aldıktan sonra sevincimden ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Şükürler olsun, şu an dünyanın en mutlu insanıyım. Ya Rabbi dağa kaçırılan bütün çocukları böyle annelerine kavuştur." dedi.

Baba Ömer Üstek ise çocuğuna kavuşacağı için yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Üstek, şöyle konuştu:

"Başta Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız olmak üzere herkesten Allah razı olsun. Polis arkadaşların da emeklerine sağlık. Allah herkesi cennetine koysun. Ben onlardan ne kadar razıysam Allah da onlardan razı olsun. Her şey için çok teşekkür ederim."

- Bakan Soylu Üstek ailesiyle telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, anne Emine Üstek ve baba Ömer Üstek ile telefonda görüşerek onları tebrik etti.

Soylu, görüşmede şu ifadeleri kullandı:

"Bu mücadelede onların payı en yüksek noktadadır. Çünkü böyle bir direnç ancak annelerin direnci olur. Böyle bir düğümü ancak anneler çözer. Korkusuz, cengaver, cesaretli, hakikaten evladını muhafaza eden, onu korumak için her şeyi ortaya koyan büyük bir kahramanlık gösterdiler. Allah onlardan razı olsun. İnşallah bundan sonrası da hayırlı olur. Biz sonuna kadar onlarla beraberiz."

Aile de Bakan Soylu'ya teşekkür etti.