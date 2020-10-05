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Sinop'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Sinop'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'ta otomobille, hafif ticari aracın çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sürücüsü belirlenemeyen 34 CLT 245 plakalı otomobil, Sinop - Boyabat kara yolunun 6. kilometresinde plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada araçlardan savrulan yaralılardan 28 yaşındaki Şaban Bilmez, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Olgun (64), Meryem (34), Feyza (7) ve Nisa Torlak (10) ile Murat Akgör (20) tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Boyabat KarayoluSinopTrafik Kazası
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