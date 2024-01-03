Sinagog ve Kiliselere Saldıracaklardı

İstanbul, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen etkili bir operasyonla gündeme geldi. Türkiye'nin güvenlik güçleri, kentteki Yahudi ve Hristiyan mabetlerine saldırı planlayan DEAŞ üyelerine karşı önemli bir başarıya imza attı. İstanbul merkezli, 9 ilde gerçekleştirilen bu operasyon, terörle mücadelenin ne kadar ciddi ve etkili bir şekilde yürütüldüğünün bir kanıtı olarak görülüyor.

Operasyonun Detayları ve Sonuçları

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları sonucunda, DEAŞ'a bağlı Selman-ı Faris Taburu'nun Türkiye'deki yapılanmasına büyük bir darbe vuruldu. 32 zanlı, sinagog ve kiliselere yönelik saldırı planları yaparken yakalandı. Şüphelilerin, bu hain planlarını gerçekleştirmek üzere keşif yaparken çektikleri fotoğraflar da emniyet güçlerince ele geçirildi.

Yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı. Kalan 7 şüpheli ise çeşitli adli kontrol hükümleri ve sınır dışı işlemleriyle ilgili süreçlere tabi tutuldu.

Terörle Mücadelenin Önemi

Bu operasyon, Türkiye'nin terörle mücadelede ne kadar kararlı ve başarılı olduğunu gösteriyor. İstanbul gibi büyük bir metropolde, farklı dinlere ait ibadethanelere yönelik saldırı planlarının engellenmesi, ülkenin güvenlik güçlerinin etkinliğini ve terörle mücadelenin önemini bir kez daha ön plana çıkarıyor.

İstanbul'da gerçekleştirilen bu operasyon, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını ve başarısını gözler önüne seriyor. Bu tür operasyonlar, ülkenin huzur ve güvenliğinin korunması açısından büyük önem taşıyor. Terör örgütlerine karşı yürütülen bu mücadele, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve ülkenin istikrarını korumak için elzemdir.