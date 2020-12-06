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Siirt'teki depremde ağır hasarlı 7 bina tespit edildi

Siirt'teki depremde ağır hasarlı 7 bina tespit edildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 7 ağır hasarlı binanın tespit edildİği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, perşembe günü saat 08.45'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayelerinde ve Siirt Valiliği koordinasyonunda devam eden çalışmalarda 40 teknik personelin katıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda, Kurtalan merkez ve köylerinde 146 az hasarlı ve 7 ağır hasarlı bina tespit edilmiş, Siirt il merkezinde ise 10 az hasarlı bina tespit edilmiştir. Yapılan başvuruların yanı sıra okul, cami ve kamu binalarında da hasar tespit çalışmaları devam ediyor."

Anahtar Kelimeler:
Hasar TespitSiirtSiirt Depremi
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