Sigorta Sektörü Özel Plaj Voleybolu Turnuvası’nda Buluştu!

18 erkek ve 12 kadın takımının yarıştığı turnuvaya profesyonel hakemler, maç anlatıcıları, Klas TV katılım gösterdi. RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, turnuvanın finalinde yaptığı konuşmada “Muasır medeniyetler seviyesine çıkabilmemiz için en büyük gösterge kadın ve erkeğin adaletli olarak temsil edildiği bir toplum ve dünya yaratmaktır ve biz burada maddi manevi tüm desteğimizi bu ilke doğrultusunda sektörümüze sunmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Turnuvanın çok kısa bir süre içinde tüm sektörde büyük bir yankı uyandırdığını ve şimdiden gelecek sene için yoğun ilgiyle karşılandığını görmek bizleri ayrıca gururlandırdı. Sigorta sektöründen aldığımız bu anlamlı geri bildirimle turnuvayı her yıl düzenleyerek gelenekselleştirme kararı aldık.” dedi.

Açılış için ilk servis vuruşunu RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı‘nın yapmış olduğu turnuvada, tüm takımlar kıyasıya rekabet ile yarışırken, turnuvada sıralama aşağıdaki şekliyle oldu:

Kadınlar Takımı 1. Milli Reasürans

Kadınlar Takımı 2. Eureko

Kadınlar Takımı 3. Anadolu Sigorta

Erkekler Takımı 1. Bupa Acıbadem

Erkekler Takımı 2. QNB Sigorta

Erkekler Takımı 3. Anadolu Sigorta

Turnuvanın sonunda Kadın ve Erkek gruplarında birinci olan takımların oyuncuları bir kadın ve bir erkek olmak üzere oluşturdukları yeni takımları ile süper kupa için kıyasıya mücadele etti. Süper Kupa çekişmeli geçen setlerin sonunda Bupa Acıbadem’in oldu.

Süper Kupa’nın Sahibi: Bupa Acıbadem

Turnuvada çocuklar için hazırlanan etkinlikler ve izleyiciler için nefes ve yoga etkinlikleri de büyük bir ilgi ile karşılandı. Üçüncü gün maç açılışında sevilen futbolcu Ertuğrul Sağlam kadın takımlarının ilk açılış vuruşunu yaparak onlara desteğini gösterdi. ProBeach Valley Kadın ve Erkek profesyonel takımları ise yarı final maçları öncesinde izleyicilere nefes kesen iki set plaj voleybolu sergilediler.

Üç günün sonunda gerçekleştirilen 100. yıl Kutlama ve Ödül Töreni’nde ödüllerini alan sporcular turnuvanın geleneksel hale gelmesi ve seneye hep birlikte burada buluşabilmeyi temenni ettiler. Süper kupa SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu tarafından Bupa Acıbadem oyuncularına verildi. Büyük bir coşkuyla geçen kutlama gecesi, Metafour müzik topluluğunun vermiş olduğu tadı damaklarda kalan konseri eşliğinde bitirildi.

RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, turnuvanın finalinde yaptığı konuşmada “Muasır medeniyetler seviyesine çıkabilmemiz için en büyük gösterge kadın ve erkeğin adaletli olarak temsil edildiği bir toplum ve dünya yaratmaktır ve biz burada maddi manevi tüm desteğimizi bu ilke doğrultusunda sektörümüze sunmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Turnuvanın çok kısa bir süre içinde tüm sektörde büyük bir yankı uyandırdığını ve şimdiden gelecek sene için yoğun ilgiyle karşılandığını görmek bizleri ayrıca gururlandırdı. Sigorta sektöründen aldığımız bu anlamlı geri bildirimle turnuvayı her yıl düzenleyerek gelenekselleştirme kararı aldık.” dedi.

KASIDER Başkanı Sema Tüfekçiler ise “Dernek olarak yola ilk çıktığımız günden itibaren mottomuz “Kadın Erkek Birlikte Varız Beraber Tam’ız oldu. Cumhuriyetimizin 100. yılında ve bu özel turnuvada kadın ve erkeğin birlikte yarıştığı ve bu yarışın sporun lideri olan bir branşta değil ve fakat Filenin Sultanları’nın yaratmış olduğu yeni bir fenomen spor olan voleybolda olması bizleri çok umutlandırdı. RS Otomotiv Grubu’na sektöre, spora ve kadına her daim vermiş oldukları destek için gönülden teşekkürlerimizi sunarız.” şeklinde konuştu.