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Sigara Tiryakileri Dikkat! Sigara Fiyatlarındaki Şok Artış! İşte Yeni Dönemin Detayları

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Sigara Tiryakileri Dikkat! Sigara Fiyatlarındaki Şok Artış! İşte Yeni Dönemin Detayları
Türkiye'de sigara fiyatlarının artışı, hem tüketiciler hem de ekonomi üzerinde önemli etkiler yaratıyor. 2023 yılının Ocak ayından itibaren, bir paket sigaradan alınacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)'nin 42,96 TL olacağı öngörülmekte. Bu durum, katma değer vergisi KDV oranının da %20'ye yükseltilmesiyle birlikte değerlendirildiğinde, en ucuz sigara paketinin fiyatının 51,5 TL olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'de sigara fiyatlarının artışı, hem tüketiciler hem de ekonomi üzerinde önemli etkiler yaratıyor. 2024 yılının Ocak ayından itibaren, bir paket sigaradan alınacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)'nin 42,96 TL olacağı öngörülmekte. Bu durum, katma değer vergisi (KDV) oranının da %20'ye yükseltilmesiyle birlikte değerlendirildiğinde, en ucuz sigara paketinin fiyatının 51,5 TL olacağı tahmin ediliyor. Şu an piyasadaki en ucuz sigara ise 45 TL civarında satılmakta.

Bu fiyat artışları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarıyla da paralellik gösteriyor. Kasım ayı itibarıyla, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık ortalamada %53,40 seviyesine ulaşmış durumda. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise aylık %2,81, yıllık %42,59 ve on iki aylık ortalamada %53,15 artış gösterdi.

ÖTV'de beklenen artışın yanı sıra, Habertürk'ün haberine göre, paket başına asgari maktu vergi 25,78 TL'ye, maktu vergi ise 1,28 TL'ye yükselebilir. Bu durum, sigara fiyatlarında önemli bir yükselişi tetikleyebilir.

Sigara Fiyatlarının Ekonomik Boyutu

Sigara vergilendirmesindeki bu artış, tüketicilerin cebini doğrudan etkileyecek. ÖTV'nin 42,96 TL'ye yükselmesiyle, en ucuz sigara paketinin fiyatı 51,5 TL'ye çıkacak. Bu, mevcut durumda 45 TL olan en ucuz sigaranın fiyatının önemli ölçüde artacağını gösteriyor.

2023 yılının Temmuz ayında KDV'nin %18'den %20'ye çıkarılması da bu artışta önemli bir rol oynuyor. Sigara maliyetlerinin de dahil edilmesiyle birlikte, bir paket sigaranın fiyatı 60-65 TL aralığını bulabilir. Bu durum, tüketicilerin alım gücünü doğrudan etkileyerek, sigara tüketim alışkanlıklarında değişikliklere yol açabilir.

Sigara Fiyatları ve Tüketici Davranışları

Fiyat artışlarının, tüketicilerin sigara tüketim alışkanlıkları üzerindeki etkisi büyük. Fiyatların yükselmesi, tüketicileri daha az tüketmeye veya daha ucuz alternatiflere yönelmeye itebilir. Bu durum, hem sigara üreticileri hem de perakendeciler için yeni stratejiler geliştirmeyi gerektirebilir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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