Sibergöz-12 Operasyonları: Bilişim Dolandırıcılığına Karşı Büyük Başarı

Türkiye'de bilişim suçlarıyla mücadelede önemli bir adım daha atıldı. Sibergöz-12 adı verilen operasyonlar kapsamında, nitelikli dolandırıcılık suçları işleyen 75 şüpheli başarılı bir şekilde yakalandı. Sosyal medya üzerinden yapılan bu operasyonun detaylarına yakından bakalım.

Bilişim Dolandırıcılığına Sıkı Takip

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 20 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, çeşitli bilişim dolandırıcılığı yöntemlerine başvuran suçlular hedef alındı. Bilişim sistemlerinin kötüye kullanılması suretiyle, vatandaşlarımızın mağduriyetine sebep olan bu kişilere yönelik sıkı takip ve araştırmalar sonucunda, önemli bir başarıya imza atıldı.

Phishing Yöntemiyle Dolandırıcılık

Operasyonlarda dikkat çeken suç yöntemlerinden biri, phishing olarak bilinen sahte internet siteleri kurarak gerçekleştirilen dolandırıcılıktı. Mercedes-Benz markasına ait olduğu iddia edilen bir site üzerinden araç satışı ilanları vererek vatandaşlarımızı tuzağa düşüren 8 şüpheli bu operasyonla yakalandı.

Kiralık Bungalov Temalı Sahte Siteler

Ayrıca, kiralık bungalov temalı sahte internet siteleri üzerinden de benzer dolandırıcılıklar yapıldığı belirlendi. Bu yöntemle 8 ilde faaliyet gösteren 15 şüpheli, yapılan operasyonlar neticesinde ele geçirildi.

e-Ticaret Siteleri Üzerinden Yapılan Dolandırıcılıklar

e-Ticaret sitelerinde konteyner, telefon ve makine gibi ilanlar vererek İstanbul, İzmir ve diğer 9 ilde vatandaşları mağdur eden 39 şüpheli de Sibergöz-12 operasyonları kapsamında yakalandı.

0850'li Numaralar ve TÜVTÜRK Muayene Randevusu Dolandırıcılığı

Bunun yanı sıra, 0850'li numaralar üzerinden iletişim kurarak TÜVTÜRK muayene istasyonlarından araç muayene randevusu alınması bahanesiyle İstanbul ve Yalova'da vatandaşlarımızı dolandıran 13 şüpheli de bu operasyonlar sonucunda adalet önüne çıkarıldı.

Operasyonların Devamı Gelecek

Operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerimiz, bu başarılı çalışmalarıyla vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Emniyet yetkilileri, nitelikli dolandırıcılıkla mücadelede kararlı olduklarını ve bu tür operasyonların devam edeceğini vurguladı.