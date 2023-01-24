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Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan mezarı başında anıldı

- Anma töreninde, Sakarya Arama Kurtarma Ekibinde görevli bir paramotor pilotu, üzerinde Okkan'ın resmi bulunan "Rahmetle Anıyoruz" yazılı pankartla uçuş gerçekleştirdi- Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım:- "Şehitlerimizin, asil milletimizin, Ali Gaffar Okkan'ların, onun şehit arkadaşlarının omuzumuza yüklediği çok büyük sorumluluk var; o da bu asil ve şerefli milleti en iyi şekilde temsil etmek, çalışmak, çalışmak ve yine çok çalışmaktır"

Genel 24.01.2023, 13:15
Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan mezarı başında anıldı

SAKARYA (AA) - Diyarbakır'da 2001 yılında uğradığı saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Törene, Okkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın seslendirilmesinin ardından Okkan'ın öz geçmişi okundu.

Vali Kaldırım, yaptığı konuşmada, canından çok sevdiği ülkesine, bayrağına, şan ve şerefle hizmet ederken şehit edilen Okkan'ın Türk milletinin bağrında taht kurduğunu söyledi.

Okkan'ın, hep kahramanlık ve gururla yad ettikleri değerli büyükleri olduğunu ifade eden Kaldırım, "Görev yaptığı vatanın her köşesinde gerçekten asil milleti, vatanı, bayrağı için son derece fedakarca çalışmış, mesai mefhumu gözetmeksizin görevini layıkıyla yerine getirmiş çok değerli bir kahramanımız. Şehitlerimizin, asil milletimizin, Ali Gaffar Okkan'ların, onun şehit arkadaşlarının omuzumuza yüklediği çok büyük sorumluluk var; o da bu asil ve şerefli milleti en iyi şekilde temsil etmek, çalışmak, çalışmak ve yine çok çalışmaktır." diye konuştu.

- "Uygulamalarıyla hayata geçirdiği projeleriyle farklıydı"

İl Emniyet Müdürü Doğuş da Okkan'ı Erzurum'da düzenlenen "terörle mücadele" konulu toplantıda tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Elbette gıyaben tanıyorduk, bu toplantıda yakından görme imkanı da bulmuştum. Uygulamalarıyla hayata geçirdiği projeleriyle farklıydı. Başarı dolu hayat hikayesi ve destanlaşan şehadet... Biz de meslek hayatımız boyunca devletine ve milletine hizmet etmekten başka gayesi olmayan, vatan ve bayrak sevdasından asla taviz vermeyen Gaffar ağabeyimiz ve onun gibi büyüklerimizin izinden gitmeye, onları örnek almaya gayret ettik ve ediyoruz."

Belediye Başkanı Babaoğlu ise şehit Okkan'ın vefatının üzerinden 22 yıl geçtiğini, onu doğduğu topraklarda her yıl olduğu gibi saygı, rahmet ve duayla andıklarını söyledi.

Sadece Sakarya'nın değil, ülkenin önemli değerlerinden, devlet adamlarından birisi olan Okkan'ın son görev yeri Diyarbakır'da kalplere girerek gönüllere dokunduğunu dile getiren Babaoğlu, onun tüm Türkiye'nin örnek alması gereken bir isim olduğunu kaydetti.

Kaymakam Acır da Okkan başta olmak üzere tüm şehitleri saygıyla andıklarını belirterek, onlara Allah'tan rahmet diledi.

Okkan'ın arkadaşı emekli emniyet müdürü İbrahim Solmaz da duygularını paylaştı.

Program sırasında Sakarya Arama Kurtarma Ekibinde (SAKE) görevli bir paramotor pilotu, üzerinde Okkan'ın resmi bulunan "Rahmetle Anıyoruz" yazılı pankartla uçuş gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Okkan'ın yakınları, protokol üyeleri ve vatandaşlar, daha sonra şehit emniyet müdürünün mezarına karanfil bıraktı.

#anma #dİyarbakir #Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan #mezar başı #şehit
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