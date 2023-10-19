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Şehit Alican Güneş son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Alican Güneş son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 25 yaşında şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş'in cenazesi, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 25 yaşında şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş'in cenazesi, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Hava yoluyla Kahramanmaraş'a getirilen şehit Güneş'in naaşı, helallik alınmak üzere merkez Onikişubat İlçesi Piri Reis Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Baba Ali, anne Gülbahar Güneş ile şehidin kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Abdulhamithan Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine şehit Güneş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Yardımcısı Aydın, Vali Ünlüer ve diğer protokol üyeleri, şehidin babası ve aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehidin ayakta durmakta güçlük babasını askerler ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri teskin etmeye çalıştı.

Şehit Güneş'in cenazesi, kılınan namazın ardından Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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