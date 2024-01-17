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Seçim Güvenliği: YSK'nın Aldığı Önlemler ve SEÇSİS Sistemi

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Seçim Güvenliği: YSK'nın Aldığı Önlemler ve SEÇSİS Sistemi
Türkiye'nin dört bir yanında beklenen 31 Mart 2024 seçimleri, hem deprem bölgelerinde hem de ülkenin geri kalanında büyük bir titizlikle ele alınıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in son açıklamaları, seçim süreçlerinin şeffaflığı ve güvenilirliği konusunda önemli bilgiler içeriyor.

Türkiye'nin dört bir yanında beklenen 31 Mart 2024 seçimleri, hem deprem bölgelerinde hem de ülkenin geri kalanında büyük bir titizlikle ele alınıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in son açıklamaları, seçim süreçlerinin şeffaflığı ve güvenilirliği konusunda önemli bilgiler içeriyor.

Seçim Kayıtları ve Doğrulama Süreçleri

YSK Başkanı Yener, seçmen kayıtları ve oy kullanma süreçleriyle ilgili bazı yanlış algıların olduğunu belirtti. Yener'e göre, "fazla seçmen kaydı, mükerrerlik, 'ölü seçmen, vatandaş olmayan oy kullandı' gibi iddialar gerçeği yansıtmıyor." YSK, her bir seçmenin kaydını dokuz farklı bilgiye dayanarak kontrol ediyor. Bu süreç, seçmen kayıtlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini maksimum düzeye çıkarmayı hedefliyor.

SEÇSİS'in Güvenlik Önlemleri

Seçim güvenliği konusunda Yener, SEÇSİS (Seçim Bilgi Sistemi) hakkında da bilgi verdi. Yerli ve milli donanımlara sahip olan SEÇSİS, seçim günü verilerinin girildiği güvenli bir ağ üzerinde çalışıyor. Ayrıca, bu sistem bağımsız kurumlar tarafından siber güvenlik testlerinden geçiriliyor. Bu önlemler, seçim sürecinin siber saldırılara karşı korunmasını sağlamakta büyük bir rol oynuyor.

Güncellemeler ve Sürekli İletişim

YSK, seçim süreci boyunca vatandaşları sürekli olarak bilgilendirmeye devam edecek. Yener'in de vurguladığı gibi, bu tarz sıcak gelişmeler hakkında en güncel bilgileri almak için YSK'nın web sayfası ve resmi iletişim kanalları takip edilmeli.

Kaynak:Haber Kaynağı

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