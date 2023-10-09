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Savaştan kaçan İsraillilerin Alanya'ya geldiği iddiası yalanladı

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Savaştan kaçan İsraillilerin Alanya'ya geldiği iddiası yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Savaştan kaçan bin 671 İsrailli sığınmacı gemiyle Alanya'ya geldi." iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Savaştan kaçan bin 671 İsrailli sığınmacı gemiyle Alanya'ya geldi." iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Savaştan kaçan bin 671 İsrailli sığınmacı gemiyle Alanya'ya geldi." iddiasının yer aldığı belirtildi.

Bu iddianın gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "Bahse konu görüntülerde, 6 Ekim tarihinde Alanya'ya gelen bir kruvaziyer gemisinden inen turistler görülmektedir. Rutin bir turistik seyahat sırasında kaydedilen görüntülerin, bölgedeki olaylarla (7 Ekim'de başlayan Aksa Tufanı Operasyonu) herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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