Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan İfadesini Verdi: Kavga Değil, Spor Müsabakasıydı

Sosyal medya platformları üzerinde gündem olan ve dün yaşanan olay sonrası ifade veren vücut geliştirmeci Savaş Cebeci ile MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan, polis ekipleri tarafından işlem yapıldı. İki ünlü ismin ifadeleri alınırken, Kazgan'ın olayı "Kavga değil, spor müsabakasıydı" şeklinde açıkladığı öğrenildi.

Olayın Ardındaki Gelişmeler

Sosyal medya üzerinde yaşanan bir sürtüşme sonrasında, Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan, İstanbul Tuzla'da bulunan boş bir alanda dün bir araya geldiler ve aralarında bir olay yaşandı.

Sosyal medyada paylaşılan kavga görüntülerinin hemen ardından, polis ekipleri Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan hakkında işlem başlattı.

Spor Müsabakası İddiası

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ifadeleri alınan iki ünlü sporcu, birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını dile getirdi. Özellikle Kaan Kazgan, ifadesinde olayın bir kavga değil, spor müsabakası olduğunu vurguladı.

Savcılık ise olayla ilgili olarak evrak hazırlığına başladı ve evrakların tamamlanmasının ardından davanın adliyeye gönderilmesini talep etti.

Kaan Kazgan'dan Açıklama

Kaan Kazgan, konuyla ilgili olarak Instagram hesabından açıklama yaptı ve Savaş Cebeci ile ifade verme sürecini şu sözlerle paylaştı:

"Savaş Cebeci ile yaptığımız ring dışı müsabakadan dolayı adli mercilerce resen başlatılan soruşturma gereği ikimiz de ifade vermek üzere gittik. Ancak önemle belirtmek isterim ki, ikimiz de birbirimizden şikayetçi olmadık ve bu konuyu kapattık.

Gözaltına alındığımız yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Ancak yine de kamuoyunu rahatsız edebilecek çirkin görüntülerin ortaya çıkmasından dolayı üzgünüm. Herkesten, sizlerden özür diliyorum. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı.

Biz sporcular olarak gençlere daha iyi bir örnek olmalıyız. Bu nedenle, dediğim gibi özür diliyorum ve gençlerden benzer hataları yapmamalarını ve bizi örnek almamalarını rica ediyorum."

Bu gelişmelerin ardından Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın yaşadığı olayla ilgili soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı merak konusu olmaya devam ediyor.