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Santa Harabeleri'nde yıldızlı gece
Genel 20.01.2023, 08:55
TRABZON (AA) - Trabzon-Gümüşhane sınırında yer alan Santa Harabeleri, gece karanlığında gökyüzü uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
Gümüşhane il merkezine 72, Trabzon'un Arsin ilçesine ise 42 kilometre mesafedeki Dumanlı köyü sınırında yer alan Santa Harabeleri, bünyesinde Rum sivil mimarisine özgü eserleri barındırıyor.
Rumlar tarafından 17. yüzyılda kurulduğu bilinen ve arkeolojik doğal sit alanı olan bölgede, taştan inşa edilen tek katlı konutlar ve her mahallede en az bir kilise, her sokakta da bir çeşme bulunuyor.
Havanın kararmasıyla birlikte gökyüzünde beliren yıldızlar, soğuk kış gecesinde uzun pozlama tekniğiyle birlikte farklı güzellikler sunuyor.
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