Sanofi Türkiye ve KAGİDER İş Birliğiyle Geleceğin Kadın Liderleri Programının 13. Dönem Mezuniyeti Kutlandı

Sanofi Türkiye ve KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) iş birliğiyle başlatılan Geleceğin Kadın Liderleri programının 13. dönem mezuniyeti gerçekleşti. Program, gelecekteki liderleri yetiştirmeyi hedefleyerek önemli bir iş birliğini temsil ediyor.

Mezuniyet etkinliği, katılımcıların başarılarına odaklanarak, kadın liderlerin iş dünyasındaki etkilerini artırmaya yönelik bir platform sağlamıştır. Bu iş birliği, kadın girişimcilerin ve liderlerin desteklenmesine yönelik olumlu adımlar atmayı amaçlamaktadır.

Genç kadınların toplum ve iş hayatındaki yerlerini güçlendirmek, profesyonel iletişim ağlarını genişletmek, iş arama süreçlerini kolaylaştırmak ve kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla 2010 yılında başlatılan program, 13. yılında daha da güçlenerek başarıyla tamamlandı. KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) ve Sanofi Türkiye iş birliğiyle 25-27-28-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen programın yeni mezunları, yüz yüze düzenlenen açılışın ardından üç günlük dijital eğitimlerini başarıyla tamamladı. Bu yıl yapılan başvuru arasından 250 genç kadın programdan mezun oldu ve ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ mezunlarının sayısı Cumhuriyet’in 100. yılında 1750’ye ulaştı.

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, programın açılış konuşmasında, şunları söyledi:

“Profesyonel hayata girmek üzere olan, üniversite öğrencisi ya da mezun kadınlar bizim hedef kitlemizin ilk sıralarında yer alıyor. Kadın girişimciler için projeler, eğitim programları hayata geçirirken mutlaka gençlere öncelik veriyoruz. Özellikle 18 – 25 yaş arası gençlerde toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını artırmak ve gençlerin üretkenliğini teşvik ederek girişimci olmalarına ön ayak olmak en önemli konularımızdan biri. Bu anlamda eşit fırsatlara ulaşmakta zorlanan genç kadınları iş hayatına hazırlamak için Sanofi Türkiye ile 13 yıldır sürdürdüğümüz Geleceğin Kadın Liderleri projesi bizim için ayrı bir öneme sahip. Projeye her yıl artan bir ilgi olduğunu görmek de bizleri çok sevindiriyor. Ben bu sene programdan mezun olan tüm geleceğin kadın liderlerini tebrik ediyor, hepsine başarılar diliyorum. Önümüzdeki yıllarda tıpkı daha önceki mezunlarımızın olduğu gibi yeni mezunlarımızın da başarılarıyla gurur duyacağımıza yürekten inanıyorum.

Biz KAGİDER olarak 21 yıldır olduğu gibi bundan sonra da kadınların hayatın her alanındaki temsil edilmesini destekleyecek çalışmalarımıza devam ederken, kadın girişimcilere ve girişimci adaylarına eğitim ve mentorluk çalışmalarımızı sürdürecek, Cumhuriyet’in 2. yüzyılında daha çok kadının gücünü duyurmak için çalışacağız.

Sanofi Türkiye ve Levant Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya ise, Sanofi Türkiye olarak, sağlık alanında imza attığımız öncü ve başarılı işler kadar hayata geçirdiğimiz ve başarıyla sürdürdüğümüz kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile de toplumsal ihtiyaçlara çözüm üretmek ve fayda yaratmak bizler için çok önemli. Bir ülkenin gelişimi, refahı ve geleceğinin ancak kadın ve erkek, tüm toplumun katkısıyla sağlanabileceğine inanıyoruz. Türkiye’de fırsat eşitliği modelinin ilk sertifikasyonunu alan şirket olarak bünyemizdeki kadın yönetici oranını artırmayı, fırsat eşitliği ve çeşitlilik konusunda sürdürülebilir hedefleri hayata geçirerek fırsat eşitliği ve toplumsal farkındalık yaratmayı taahhüt ediyoruz. Bu vizyona paralel olarak hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Geleceğin Kadın Liderleri ile bugün 13 yılı geride bırakıyor olmak oldukça mutluluk verici. Genç kadınların iş hayatlarına donanımlı bir başlangıç yapmalarını sağlamada büyük katkısı olan bu projemizin ülkemizde örnek, uzun soluklu ve sürdürülebilir başarı hikayeleri yarattığını bilmek bizler için çok kıymetli.. Bu yılın yeri hepimiz için ayrıca çok özel. Cumhuriyetimizin 100. yılında da aynı hevesle geleceğin lider kadınlarına destek vermeye devam edebilmiş olmak ve bu sene de iş hayatına adım atacak yüzlerce genç kadının daha yanlarında olabilmek bizler için gurur verici.” dedi.

'Geleceğin Kadın Liderleri' programı, iş hayatına yönelik temel bilgi ve becerileri, kariyer gelişimini, yönetim ve liderlik bakış açısını ve işe giriş becerilerini kapsayan dört günlük yoğun bir eğitim sürecini içeriyor. Ayrıca, katılımcılar farklı sektörlerin temsilcileri ile gerçekleşen mülakat simülasyonları ve speed networking oturumları sayesinde iş dünyasına daha iyi hazırlanma fırsatı yakalıyor.