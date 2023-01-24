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Şanlıurfa'da 83 düzensiz göçmen yakalandı
Genel 24.01.2023, 11:08
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, yasa dışı yollarla yurda giren 83 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığını önleme çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, kent merkezi, Eyyübiye, Akçakale, Birecik ve Harran ilçelerinde bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda 83 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Olayla ilgili 4 kişi hakkında da Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
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