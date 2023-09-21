Samsung Türkiye Destekli Proje, Deniz Kirliliği ile Mücadelede 10 Ton Atık Ağı Temizledi ve Dönüştürdü

Deniz kirliliği ve biyoçeşitliliği koruma amacıyla Samsung Türkiye'nin de desteklediği Akdeniz Koruma Derneği projesi, denizden 10 tonun üzerinde atık ağın temizlenmesini sağladı. Temizlenen ağların bir kısmı, Samsung Türkiye ve Onaranlar Kulübü iş birliğiyle daha kullanışlı bir forma dönüştürüldü.

Denizlerde yıllarca varlığını sürdürebilen ve milyonlarca deniz canlısının yaşamını etkileyen, kaybolan veya bırakılan ağlar, en tehlikeli plastik atıklardan biri olarak biliniyor. Samsung Electronics Türkiye, Akdeniz Koruma Derneği'nin Endangered Landscapes Programme ve Blue Marine Foundation ile iş birliği yaparak gerçekleştirdiği ‘Bozburun Clean-Up Operasyonu’nun bir bölümüne destek verdi. Bu proje çerçevesinde, Muğla'nın Bozburun beldesinde başlatılan çalışmada, denizde yıllardır duran atık ağlar temizlendi. Proje kapsamında Bozburun’da 10 tonun üzerinde atık ağ toplandı. Kaybolan veya bırakılan, tekrar yüzeye çıkartılamayan bu ağlar, yıllar boyunca çeşitli deniz canlılarının yaşam alanlarına tuzak olarak kalıyor. Deniz akıntıları ve rüzgarların etkisiyle sürüklenen atık ağlar, balıklara, deniz memelilerine ve diğer deniz canlılarına dolanıp hayatlarını kaybetmelerine neden olurken, bölgedeki habitata da büyük zarar veriyor.

Akdeniz Koruma Derneği konuyla ilgili, “Denizde kaybolan veya bilerek bırakılmış atığa dönüşen ağlar, doğada çözünmemekle birlikte, pasif olarak avlanmaya devam edebiliyor. Ayrıca denizel habitatların üzerini kaplayıp ışık ve oksijen geçirgenliğini azaltarak deniz çayırları, mercan resifleri gibi önemli yaşam alanlarını tehdit ediyor. Mikro plastik kirliliğine de neden olan atık ağlar, denizlerdeki biyoçeşitliliği olumsuz etkiliyor. Akdeniz Koruma Derneği olarak kurulduğumuz 2012 yılından beri bu ağların deniz yaşamından uzaklaştırılması için temizleme çalışmaları yürütüyoruz. Bozburun’da gerçekleştirdiğimiz temizlik operasyonu oldukça kapsamlı ve bölgedeki deniz yaşamı için etkili oldu. Samsung ve Onaranlar Kulübü ile kurduğumuz iş birliğiyle denizdeki atık ağlara yönelik gerçekleşen bu atölyenin konuya dikkat çekmek için oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Samsung Türkiye ayrıca, Onaranlar Kulübü ile gerçekleştirdiği bir iş birliği kapsamında, Akdeniz Koruma Derneği tarafından denizden çıkartılan atık ağların bir kısmının atölye çalışması ile aydınlatma aksesuarlarına dönüştürülmesini sağladı. Çevre çalışmalarıyla sanatın inovatif gücünün bir araya gelmesinden büyük mutluluk duyduklarını ve ileri dönüşümle yeni nesneler yaratmanın kıymetini dile getiren Onaranlar Kulübü, açıklamasında proje hakkında şu cümlelere yer verdi: ‘‘Deniz kirliliği, uzun yıllardır denizde yaşayan canlıların hayatlarını tehdit eden dünyanın en önemli çevre kirliliği problemlerinden biri. Bu kirliliğin sebeplerinden biri olan kaybolmuş veya bırakılmış ağlara dikkat çekmek için yaptığımız ileri dönüşüm atölyesinde, deniz diplerinden toplanan atık ağları aydınlatma birimlerine dönüştürdük. Bu projeyle birlikte doğaya verilen zararın etkisini azaltmak için ileri dönüşüme ve her bireyin katkısına ihtiyacımız olduğunu vurgulamak istedik. Umarız bu tür girişimler, dünya genelinde daha çok farkındalık yaratarak, toplumların denizlerimizi ve doğamızı korumalarına ilham verir.’’

‘‘İleri dönüştürülmüş plastiklerin kullanımı konusunda bugüne kadar attığımız adımlar, gelecekte de bu alandaki çalışmalarımızın genişlemesiyle sürecek’’

Samsung Electronics Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Murat Azdemir: “Samsung'un çevresel vizyonu, enerji ve su tüketiminin azaltılması, sıfır karbon emisyonu hedefi, yenilenebilir enerji kullanımı gibi geniş kapsamlı taahhütleri bünyesinde barındırıyor. Ürün yaşam döngüsünün tamamını kapsayarak hammadde tedarikinden atıkların geri dönüştürülmesine kadar uzanan bir yaklaşım benimsiyoruz. Bu vizyon, geri dönüştürülmüş malzeme kullanımının artırılmasıyla doğal kaynakların korunmasına katkı sağlıyor. Örneğin yeni katlanabilir cihazlarımız Samsung Galaxy Z Flip5 ve Z Fold5’te önceki modellere göre daha geniş bir geri dönüştürülmüş malzeme yelpazesi kullanıldı. Samsung olarak, sürdürülebilirliği ve inovasyonu birleştirerek geleceğe yönelik sözlerimizi güçlendirirken çevresel sorumluluğumuzu yerine getirme yolunda ilerliyoruz. Bu kapsamda bir örnek teşkil ettiğini düşündüğüm bu projenin gerçekleştirilmesi dolayısıyla son derece mutlu ve gururluyum" ifadelerini kullandı.

Samsung Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5: Gezegen için olumlu bir etki

Samsung, çevre vizyonu doğrultusunda ilerleme kaydetmeye ve Cihaz Deneyimi Bölümü için 2030 yılı sonuna kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmak da dahil olmak üzere hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak eylemlere hız vermeyi sürdürüyor. Samsung Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5, tüketici öncesi geri dönüştürülmüş cam ve alüminyum ile atık balık ağları, su varilleri ve pet şişelerden elde edilen tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler de dahil olmak üzere önceki nesillerine göre daha geniş bir geri dönüştürülmüş malzeme çeşitliliğine sahip. Ambalaj kutuları için kullanılan kağıt bile yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzeme kullanılarak üretildi. Bu inovasyonlar, optimize edilmiş uzun ömürlülük için bilinçli olarak tasarlandı. Her cihaz beş yıllık güvenlik güncellemeleri ve dört nesil işletim sistemi yükseltmesiyle geliyor ve böylece ürünün ömrü uzuyor.