Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın survivor
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanacak...
Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 736 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 32...
İşçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz
İşçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari...
Aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım yok
Aşı olma konusunda herhangi bir...
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni İstanbul'dan uğurlandı
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat...

Samsun'da kumar oynayan ve oynatan 31 kişiye para cezası

Samsun'da kumar oynayan ve oynatan 31 kişiye para cezası

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kumar oynadıkları belirlenen 31 kişiye para cezası verildi.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde bir şüphelinin kumar oynanması için yer sağladığı tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri belirlenen 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira idari para cezası uyguladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise bir kişinin kiraladığı ikamette kumar oynattığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Kahvehane şeklinde düzenlenen ikamette yapılan aramada 13 deste iskambil kağıdı ve 3 yazboz defteri bulundu. İkamette bulunan 7 kişiye de toplam 22 bin 260 lira idari para cezası kesildi.

Başka bir kişinin kiraladığı ikamette kumar oynatıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda da 7 kişinin oyun oynadığı, 5 kişinin ise çatı kısmında gizlendiği belirlendi.

Burada kumar oynayan 12 kişiye de 38 bin 160 lira idari para cezası uygulandı.

Operasyonlarda kumar oynatılmasına imkan sağlayan 4 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.


Anahtar Kelimeler:
Çarşamba Kovid-19KumarSamsunYeni Tip Koronavirüs
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.