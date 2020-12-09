Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs survivor salgın
Türkiye'ye yaptırımın düşünüldüğü bir dili görmek hayal kırıklığı
Türkiye'ye yaptırımın düşünüldüğü bir dili...
Nisan ayına göre günlük vaka sayısı 5 kattan fazla arttı
Nisan ayına göre günlük vaka...
Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 712 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 31...
KKTC'de yeni hükümet kuruldu
KKTC'de yeni hükümet kuruldu
Hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor
Hamdolsun bugün yıldız ve hilal...

Samsun'da kaçak avlanan 6 kişiye 13 bin 982 lira ceza verildi

Samsun'da kaçak avlanan 6 kişiye 13 bin 982 lira ceza verildi

SAMSUN (AA) - Samsun'da kaçak avcılık yapan 6 kişiye toplam 13 bin 982 lira ceza kesildi.

Dikbıyık Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ekipleri, Çarşamba ilçesi Çaltı Mahallesi çevresinde üç farklı yerde uygulama yaptı.

Kontrollerde usulsüz şekilde 2 yaban ördeği, 2 sakar meke avladığı tespit edilen 6 kişiye toplam 13 bin 982 lira ceza uygulandı.

Uygulamalarda el konulan 6 tüfek, 82 fişek, 1 ses yayın cihazı ve avlanılan yaban kuşları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Anahtar Kelimeler:
İl Jandarma KomutanlığıKaçak AvlanmaSamsun
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.