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Samsun'da devrilen motosikletteki trafik polisi yaralandı
Genel 23.01.2023, 13:09
SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde motosikletli trafik polisi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, trafik polisi C.K'nin kullandığı motosiklet, Samsun-Ordu kara yolunda seyir halindeyken sürücüsü henüz belirlenemeyen araç tarafından sıkıştırılınca devrildi.
Yaralanan C.K, 112 Acil Servis ekibince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kazaya sebebiyet veren araç sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.
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