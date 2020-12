Samsun, Çorum ve Amasya'da Kovid-19 tedbirleri

SAMSUN (AA) - Samsun, Çorum ve Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışma yürütülüyor.

Samsun'da Canik Belediyesi Kovid-19 Mücadele ve Destek Birimi, Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın talimatıyla üretimi belediye tarafından yapılan dezenfektan stantlarını yoğun kullanılan duraklara yerleştirerek vatandaşların hizmetine sundu.

Sandıkçı, belediye ve ekiplerin her alanda virüsle mücadele için büyük bir savaş verdiğini vurguladı.

Vatandaşın hayatını tehdit eden tehlike ortadan kalkana kadar gece gündüz mücadelelerinin devam edeceğini aktaran Sandıkçı, "Yasaklar süresince konu ne olursa olsun vatandaşımız belediyemizi arayabilir. Her an vatandaşamızın yanında ve hizmetindeyiz. Birlikte başladık, birlikte sonuca ulaşacağız. Gün gelecek bu zor günler de geride kalacak ancak edindiğimiz bu acı tecrübeyi lehimize kullanmak için her zaman hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

- Amasya

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Bahçeleriçi Halk Pazarı'nda yapılan denetime katıldı.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de vaka sayılarının arttığına işaret eden Masatlı, "Maske, mesafe ve hijyen" kurallarının diğer hastalıklara karşı da koruma sağladığını belirtti.

Pazar yerini denetleyerek hem alınan tedbirleri görmeye hem de tavsiyelerde bulunmaya çalıştıklarını anlatan Masatlı, "Koronavirüs her yaş grubundan bireye ciddi etkiler oluşturabilecek bir hastalık. Halkımızın tedbirlere tam olarak uyması gerekiyor." dedi.

- Çorum

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, pazarda denetim yaptı.

Pazar esnafını maske ve eldiven kullanımı yönünden denetleyen Çiftçi, yeni tedbirler hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Öte yandan kentte kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatleri de yeniden düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren kamu kurumlarının mesaisi 10.00'da başlayıp, 16.00'da sona erecek.

Özel kanun, kararname ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı düzenlenmesi zorunlu kamu kurum ve kuruluşları ise yeni düzenlemeden muaf tutulacak.