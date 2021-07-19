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Samatya'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Samatya'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te arkadaşlarıyla tekne ile denize açıldıktan sonra girdiği suda kaybolan İsa Baydal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Samatya sahilinde denize girdikten sonra suda kaybolan 25 yaşındaki İsa Baydal'ı arama çalışmalarına bugün sabah saatlerinden itibaren devam edildi.

Baydal'ın cansız bedeni, itfaiye su altı arama kurtarma ekiplerince Samatya açıklarında bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ailenin teşhisiyle cesedin, İsa Baydal'a ait olduğu belirlendi.

Baydal, Fatih'te dün kardeşi ve iki arkadaşıyla tekne ile denize açıldıktan sonra girdiği suda kaybolmuştu.


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