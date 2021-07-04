Sakarya'daki selden etkilenen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen selden etkilenen mahalle sakinleri yaşadıklarını anlattı.

Demiraçma Mahallesi'nde etkili olan sağanak sonucu su baskınları yaşanan bölgelerde DSİ, AFAD, UMKE, SASKİ, Büyükşehir ve ilçe belediyesinin yanı sıra itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Selden etkilenen vatandaşlar da ekiplerin temizlik çalışmalarına katıldı. Bazı kişilerin, selden geriye kalan eşyalarını kurtarmaya çalıştığı görüldü.

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül ile CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanlığı, bölgeye 3 araç mobil aşevi, 3 personel ve 15 gönüllü gönderdi. Kurum ayrıca, 2 bin 500 kişilik su, 500 kişilik sıcak yemek ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 50 gıda kolisi ile Demiraçma Mahallesi'ndeki vatandaşlara hizmet ediyor.

Öte yandan, sel anı ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

- "Dere kenarına ev yapılmaz"

Bölge sakinlerinden Murat Oğuzhan, AA muhabirine, selden dolayı mağdur olduklarını söyledi.

Sel olacağını tahmin ettiğini belirten Oğuzhan, şöyle konuştu:

"Arabayı kurtardım, traktörü alayım dedim, onu alana kadar sel geldi. Dört saat suyun içinde mahsur kaldık. Birdenbire sel gelince bir yere kıpırdayamadık. Su anında yükseldi. Kaçacak yer yok, su da hızlı akıyor. Bu sefer traktörün üzerine çıktım, 4 saat orada bekledim. Sonra AFAD geldi. Yiyecek ekmeğimiz varmış. Ne yapalım Allah'tan gelen ama suç bizde, dere kenarına ev yapılmaz. Bu kadar basit."

Evini su basan 75 yaşındaki Hacer Tavlı da çiçek topladığı sırada suların geldiğini aktardı.

Tavlı, "Çocuğu camdan çıkarttık. Ev bu hale geldi. Bu bize bir afet oldu. Ne lahanası ne fasulyesi ne biberi, her şey yok oldu. Eve hapsolduk. Su birden geldi, buraları doldurdu. Camı açtım, 'Balkona atlarım, yukarı kaçarım' dedim." ifadelerini kullandı.