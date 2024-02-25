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Sakarya'da Trafik Kazası: AK Parti Milletvekili Ali İnci Yaralandı

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Sakarya'da Trafik Kazası: AK Parti Milletvekili Ali İnci Yaralandı
Trafik kazaları, günümüzde hala en acı verici olaylardan biri olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Sakarya, dün akşam saatlerinde yaşanan ve bir milletvekilini de etkileyen üzücü bir kazaya sahne oldu.

Trafik kazaları, günümüzde hala en acı verici olaylardan biri olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Sakarya, dün akşam saatlerinde yaşanan ve bir milletvekilini de etkileyen üzücü bir kazaya sahne oldu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, idaresindeki 54 AK 901 plakalı otomobil ile D-100 kara yolunda seyir halindeyken, Ormanköy ışıkları mevkisinde başka bir araçla çarpıştı.

Kaza, D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde, Ormanköy ışıkları mevkisinde gerçekleşti. Olay, akşam trafiğinin yoğun olduğu saatlerde meydana geldi.

Kazada, Milletvekili İnci'nin yanı sıra, Hüseyin B. yönetimindeki 34 DTP 952 plakalı hafif ticari araç da yer aldı.

Kazada, Milletvekili İnci dışında, diğer araçta bulunan iki çocuk ve bir kadın olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastanelere nakledildiler.

Ali İnci'nin Durumu

Milletvekili İnci, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Diğer yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak gerekli müdahaleler yapıldı. Onların da sağlık durumları hakkında detaylı bir açıklama yapılmadı.

Kazanın Muhtemel Sebepleri

Kazanın kesin nedeni henüz belirlenemedi ancak ilk incelemelere göre, dikkatsizlik ve aşırı hızın etkili olduğu düşünülüyor.

Kaza, D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ciddi trafik sıkışıklıklarına neden oldu. Yetkililer, alternatif yolları kullanılması konusunda sürücüleri uyardı.

Kaza ile ilgili olarak yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve kazanın tüm yönleriyle incelendiğini belirtti.

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