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Sakarya'da toprağa gömülü ceset parçaları bulundu

Sakarya'da toprağa gömülü ceset parçaları bulundu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki kişiye ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları bulundu.

Kırkpınar Mahallesi'nde bir köpeğin ceset parçası taşıdığının görülmesi üzerine durum polise bildirildi.

Polis ekiplerince mahallede yapılan incelemede Bağdat Caddesi Çimen Sokak'taki arazide toprağa gömülü ceset parçaları bulundu.

İş makinesi yardımıyla toprak kazılarak çıkarılan ve iki kişiye ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları, olay yeri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.

Cesetlere ilişkin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
CesetKimlik BelirlemeSakaryaSapanca
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