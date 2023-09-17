SAHİM-SEN Başkanı Özlem Akarken: "Türkiye Yüzyılında Sağlıkçılar Enflasyona Ezdirilmiştir!"

SAHİM-SEN ve diğer 12 Sivil Toplum Kuruluşu, 7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde memur ve memur emeklileri için belirlenen sosyal ve mali haklar konusunda tepkilerini ortak bir basın toplantısı ile dile getirdi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Kemal Noyan, "Bu sefalet dayatmasını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Dr. Noyan, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının mesleki sorumluluklarını olumsuz koşullar altında bile yerine getirdiğini belirtti.

"Türkiye Yüzyılına Yakışmayan Hareketler Bunlar"

SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, toplu iş sözleşmesi sonuçlarının memur ve emekliler için hayal kırıklığı yarattığını belirterek, "Sosyal devlet anlayışı yok sayılarak Türkiye Yüzyılı’na refah payı bile olmadan geçinmesi istenen bir kamu personeli ve emeklisi yaratıldı" dedi.

Enflasyon Faktörü

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 65 olarak revize edilmişken, memur ve emeklilere yalnızca yüzde 17,5 ücret artışı yapıldığına dikkat çeken Akarken, "Çalışanlar ve emekliler enflasyona resmen ezdirilmişlerdir" ifadesini kullandı.

Çağrılar ve Talepler

Akarken, SHS, GİH, THS ve VHKİ’lerin haklarının düzenlenmesi, meslek kanunlarının çıkartılması ve görev tanımlarının güncellenmesi taleplerini dile getirdi. "Liyakat ve çalışma barışı olursa, nitelikli sağlık çalışanlarının yurt dışına gitmesinin önüne geçilebilir" diyerek sözlerini tamamladı.

Bu tepkiler, sağlık çalışanları ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarının korunması için bir dönüm noktası olabilecek mi, zaman gösterecek.