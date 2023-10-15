Şahika Ercümen ile TEV, 100 Kız Öğrenciye Destek Oluyor

Dünya dalış rekortmeni olan milli sporcumuz Şahika Ercümen, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile işbirliği yaparak cumhuriyetimizin 100. yılında 100 kız öğrenciye destek oluyor. 17 Ekim’de Hatay Yayladağı’nda gerçekleşecek olan serbest dalış dünya rekor denemesi, bu kez kız öğrencilerin eğitimi için yapılacak.

Şahika Ercümen, bu özel kampanya ile depremzede öğrencilerin yanı sıra spor alanında eğitim alan 100 kız öğrenciye destek sağlamayı amaçlıyor. Kampanyaya "Hatay’a Nefes Ol" başlığıyla katkıda bulunmak isteyenler, fonzip.com/tev/kampanya/hatay-a-nefes-ol adresi üzerinden bağış yapabilirler.

Türkiye’nin köklü ve öncü vakıflarından biri olan Türk Eğitim Vakfı (TEV), eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla 56 yıldır çalışmalarını sürdürmektedir. TEV, başarılı fakat maddi olanakları kısıtlı olan öğrencilere burs desteği sunmak için ülkemizin önde gelen isimleri ile işbirliği yapmayı sürdürüyor.

Cumhuriyetimizin 100. yılını "Gençlerimiz desteğinizle okusun, cumhuriyetimizin geleceği olsun," vizyonuyla karşılayan TEV, bu kez milli sporcumuz Şahika Ercümen ile 100 kız öğrenciye destek vermek için harekete geçti. 17 Ekim 2023 tarihinde Hatay Yayladağı’nda gerçekleşecek olan serbest dalış dünya rekor denemesi, kız öğrencilerin eğitimine destek olmak amacıyla düzenleniyor. Şahika Ercümen, "Biliyorum ki cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak olan aydınlık gençlerimizdir. Tüm dostlarımı kampanyama destek olmaya, cumhuriyetimizi ikinci yılına birlikte, umutla taşımaya davet ediyorum," diyerek herkesi, cumhuriyetimizin 100. yılında 100 kız öğrenciye destek için fonzip.com/tev/kampanya/hatay-a-nefes-ol adresi üzerinden bağış yapmaya çağırıyor. Kampanya, özellikle Hatay Yayladağı’nda yaşayanlar ve depremzede öğrenciler olmak üzere spor alanında eğitim alan 100 kız öğrenciye destek sağlama hedefini taşıyor.

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, serbest dalış alanında kırdığı rekorlarla gurur yaşatan milli sporcumuz Şahika Ercümen’in, Hatay Yayladağı’ndaki bu dalışı, başta depremzede öğrenciler olmak üzere 100 kız öğrencinin eğitimine destek olmak için yapması bizler için çok anlamlı. Gençlerimize ilham olan değerli sporcumuza yürekten teşekkür ediyoruz. İmkân sağlandığında, eğitimi yarıda kalmadığında genç kadınların potansiyellerini keşfederek nice başarılara imza atabileceğini biliyoruz. Şahika Ercümen gibi kıymetli eğitim dostlarımız sayesinde, gençlerimiz okuyacak, Cumhuriyetimizin geleceği olacak!" şeklinde konuştu.