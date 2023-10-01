Sağlıklı Yaşam Bilinci: Kızılay Gönüllü Kadınlarından İlham Veren Farkındalık Çalışmaları

Kızılay'ın gönüllü kadınları, günümüzün önemli sorunlarından biri olan sağlıklı yaşam bilinci için çaba sarf edecekler. Türkiye genelindeki Kızılay kadın gönüllüleri, özel eğitimlerden geçtikten sonra Sağlık Elçisi olarak görev alacaklar ve bir seferberlik başlatarak farkındalık çalışmalarını yürütecekler.

2030 stratejik hedeflerini adım adım uygulayan Kızılay, Toplumsal Dayanıklılığı artırmak amacıyla ortaya koyduğu “Sağlıklı Yaşayan ve Yaşlanan Toplum İçin Çalışmak” hedefi için Sağlık Elçilerini yetiştiriyor. Eğitimlerini tamamlayan Kızılay’ın Sağlık Elçileri, sağlıklı yaşam, sağlıklı yaş alma, en sık görülen kronik hastalıklar, kronik hastalıklara neden olan yaşam tarzı riskleri, temel ilk yardım bilgileri ve psikolojik ilk yardım konularında toplumda farkındalık oluşturacak.

“Sağlıklı Yaşayan ve Yaşlanan Toplum İçin Çalışmak” Kızılay’ın Hedefleri Arasında

Kızılay, sağlıklı yasam kültürünü geliştirmeyi, sağlık okuryazarlığını artırmayı, insan sağlığına zarar veren her türlü etkenler için faaliyetler yürütmeyi ve ilgili kurum ve kuruluşlara bu konuda destek olmayı, yaslı ve bakıma ihtiyaç duyan insanlara yönelik hizmetlerin ele alınmasını amaçlıyor. Kızılay, bunun ilk adımı olarak da gönüllü Sağlık Elçileri yetiştirme programını başlattı. Eğitimlerle ilk etapta 81 ilden 89 Sağlık Elçisi yetiştiriliyor. Eğitici eğitimi alan gönüllü kadınlar ise gittikleri şehirlerde eğitim verecek. Kızılay Sağlık Elçisi olan gönüllüler de kendi bölgelerinde farkındalık çalışmaları yürüterek sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştıracak.

“Başkalarına da öğretebilmemizde kolaylık sağlayacak”

İstanbul’da Türk Kızılay Kadıköy Şubesi gönüllüsü Hemşire Zeynep Yeşil, “Bu eğitim sayesinde toplumda farkındalıklar yaratarak, küçük yaşam değişiklikleriyle yaşamı daha güvenilir ve sağlıklı bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Eğitimde öğrendiklerimizle İstanbul’da çeşitli faaliyetlerde bulunacağız. Toplumda yaptığımız küçücük bir değişiklik bile daha sağlıklı bir gelecek için gerçekten önemli.” ifadesinde bulundu.

Gönüllülerden Serpil Tüzün de “Sağlık Elçisi olacağımız bu eğitim sonucu sağlıklı yaşamak, insanlara destek olabilmek, yol gösterebilmek adına ekip halinde çalışmalar yapacağız. Dilerim, gerçekten başarılı olup geniş kitlelere ulaşabiliriz ve onlara sağlıklı yaşamak için her türlü desteği gösterebiliriz.” dedi.

Sağlıklı yaşamla ilgili topluma kazandıracakları faydalı bilgiler aldıklarını aktaran gönüllü Meral Kuzu ise “Aldığımız sağlıklı yaşam eğitimi ve beraberindeki eğitim kitleri, gittiğimiz yerde başkalarına da bu konuyu öğretebilmemiz için bize kolaylık sağlayacak. Biz bu bilgileri insanlara öğrettiğimizde bir zincir olarak çoğalacak. Sağlık Elçisi olarak bu misyonu elde etmekten de çok onur duyuyor, artarak geniş bir aile olacağımızı düşünüyorum.” diye konuştu.