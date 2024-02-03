Sabancı Vakfı Hibe Programı’nın 2024 Yılı Başvuruları İçin Son Tarih 9 Şubat

Sabancı Vakfı’nın, sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle 2007 yılından bu yana uyguladığı Hibe Programı’nın yeni dönem başvuruları devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının eğitim ana başlığı altında gerçekleştireceği projelerin destekleneceği Hibe Programı için başvurular 9 Şubat tarihine kadar online olarak gerçekleştirilecek. Hibe Programı başvuruları ve başvuru kriterleri hakkında detaylı bilgiye www.sabancivakfi.org u laşılabiliyor.

Sabancı Vakfı Hibe Programı’ndan yararlanacak projelere 600 bin TL ile 1 milyon TL arasında hibe desteği sağlanarak toplam 8 milyon TL destek verilecek. Seçilen projelerin en erken 17 Temmuz 2024’te başlaması ve en geç 16 Temmuz 2025 tarihinde sona ermesi, temel faaliyetlerinin de Türkiye sınırları içerisinde olması gerekiyor. Başvuru yapacak sivil toplum kuruluşlarının en az bir ortak ile başvurmaları bekleniyor.

Sabancı Vakfı, Hibe Programı’na başvuru yapacak kurumların, nitelikli eğitime eşit erişim, kız çocuklarının eğitime devamı, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele, haklara dair farkındalık ve güçlenme, bağımsız yaşam ve erişilebilirlik, iklim değişikliği ile mücadele gibi alt temalardan en az birine değinen projelerini bekliyor.