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Sabancı, Cumhuriyet’in 100’üncü yılının coşkusunu Times Meydanı’na taşıdı

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Sabancı, Cumhuriyet’in 100’üncü yılının coşkusunu Times Meydanı’na taşıdı
2021 yılında başlatılan ve kısa sürede Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketine dönüşen Sabancı Cumhuriyet Seferberliği ile Cumhuriyet’i sahada çalışarak kutlayan Sabancı Topluluğu, dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleştirdiği tanıtım etkinlikleriyle de konuyla ilgili farkındalık yaratmayı sürdürüyor.

2021 yılında başlatılan ve kısa sürede Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketine dönüşen Sabancı Cumhuriyet Seferberliği ile Cumhuriyet’i sahada çalışarak kutlayan Sabancı Topluluğu, dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleştirdiği tanıtım etkinlikleriyle de konuyla ilgili farkındalık yaratmayı sürdürüyor.

Sabancı Holding tarafından, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kapsamında hazırlanan özel reklam filmi, her gün yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği New York’un ünlü Times Meydanı’nda yayınlandı.

#BaşkaCumhuriyetYok mesajıyla meydanda bulunan dev ekranlarda yayınlanan reklam filminde, Cumhuriyet’in Türkiye ve Türk insanı için öneminin altı çizilirken; eğitimden kalkınmaya, sürdürülebilirlikten teknolojiye, gençlerden kadınlara, sayısız projeyle Cumhuriyet’i çalışarak yaşatmanın önemine vurgu yapıldı.

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