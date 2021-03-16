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Rize'de kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti

Rize'de kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti

RİZE (AA) - Rize'de kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ardeşen Yavuz Selim Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ada İslam'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği ve herkesi acıya boğduğu belirtildi.

Paylaşımda, "Annesine, babasına, akrabalarına ve eğitim camiamıza baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, İslam'ın cenazesinin, dün Pazar Sahil Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kirazlık Mahallesi'ndeki aile kabristanına defnedildiği bildirildi.



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Kalp krizi ÖĞrencİRize
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