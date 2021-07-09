Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar erdoğandan şehit açıklaması sağlık hazar ergüçlü korona survivor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor, kültür merkezi olarak hizmete sunuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi'ni yakında...
Marmara Denizi'nde toplanacak miktarda müsilaj olmadığı için dün de temizleme çalışması yapılmadı
Marmara Denizi'nde toplanacak miktarda müsilaj...
Diyarbakır Şehir Hastanemizin ihalesini bu ay gerçekleştiriyoruz
Diyarbakır Şehir Hastanemizin ihalesini bu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır annelerini ziyaret...

Rize'de 10 kilo 253 gram esrar ve bir miktar Hint keneviri bitkisi ele geçirildi

Rize'de 10 kilo 253 gram esrar ve bir miktar Hint keneviri bitkisi ele geçirildi

RİZE (AA) - Rize'de 10 kilo 253 gram esrar ile bir miktar Hint keneviri bitkisinin ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İyidere ilçesinde oturan M.Y'nin uyuşturucu imal edip sattığı ve kullanmak için uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine evi ile eklentilerinde arama yaptı.

Uyuşturucu dedektör köpeği "Atak" desteğindeki aramada, 10 kilo 253 gram kubar esrarın yanı sıra 232 kök Hint keneviri bitkisi ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli M.Y. gözaltına alındı.


Anahtar Kelimeler:
RizeUyuşturucu Operasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.