Resmi Gazete'de Yayınlandı! O Tarihte Toplu Taşımalar Ücretsiz Olacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin en önemli ulusal bayramlarından biridir. Bu özel günü kutlamak için çeşitli etkinlikler ve organizasyonlar düzenlenirken, bu yılın 29 Ekim'inde toplu taşıma keyfi ücretsiz olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan son kararla birlikte, Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri bayram gününde ücretsiz olarak halkın hizmetine sunulacak.

Ücretsiz Toplu Taşıma Kararı

Bu özel karar, Resmi Gazete'de yayımlandı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak isteyen herkesi sevindirdi. Kararda şu ifadeler yer alıyor:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, 29 Ekim 2023 Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. Bu Karar hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür."

Bu karar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu ve kutlamalarını daha da özel kılacak. İnsanlar, toplu taşıma araçlarıyla bayram coşkusunu kutlama mekanlarına rahatlıkla ulaşabilecekler.