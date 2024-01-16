Reklam Kurulunun Aldatıcı Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalara Karşı Aldığı Kesin Önlemler

Aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar, tüketicilerin haklarını korumak ve adil bir piyasa ortamını sağlamak amacıyla Reklam Kurulu tarafından sürekli olarak izlenmekte ve denetlenmektedir. Bu bağlamda, Reklam Kurulu'nun bu yıl gerçekleştirdiği ilk toplantısında dikkate değer bir karar alındı. Kurul, tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı faaliyetlerde bulunan işletmelere toplamda 24,6 milyon lira tutarında ceza uygulama kararı aldı.

Haksız Reklam Uygulamalarına Sert Tepki

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Kurulun incelemesi sonucunda, tüketicileri yanıltan ve aldatan, bilgi ve tecrübe eksikliklerini fırsat bilen reklam ve ticari uygulamalar detaylı bir şekilde ele alındı. Ocak ayında yapılan toplantıda incelenen 162 dosyadan 141'inin mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Bu dosyalarla ilgili olarak, uygunsuz reklam ve ticari uygulamaların durdurulması ve 24 milyon 608 bin 587 lira tutarında idari para cezası uygulanması yönünde karar verildi.

İndirimli Satış Reklamları ve Uygulamalarının Denetimi

Reklam Kurulu, özellikle indirimli satış reklamları ve uygulamaları üzerinde yoğunlaştı. Bu reklamların ve uygulamaların, gerçekte var olan indirimlerden daha fazla indirim yapıldığı izlenimi yaratmasının önüne geçmek için ciddi adımlar atıldı. Bu kapsamda, indirimli satış dosyaları hakkında yapılan incelemeler sonucunda 7 milyon 46 bin 663 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Sadakat Programlarına Yönelik Yeni Düzenlemeler

Kurul, ayrıca perakende ticaret sektöründe haksız rekabete yol açan yanıltıcı reklam ve uygulamalar ile tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi için "Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar İle İndirimli Satış Reklamları Ve Ticari Uygulamaları Hakkında Klavuz"da önemli değişiklikler yaptı. Bu değişikliklerle, indirimli satış kapsamında değerlendirilmeyen bazı mal veya hizmet grupları için tüketicilere sunulan indirim kartları, kuponlar ve sadakat programları gibi uygulamaların, indirimli satış uygulaması haline dönüştürüldüğü görüldü. Buna ek olarak, sadakat programlarına kolaylıkla katılım sağlanabilmesi ve tüketicileri yanıltıcı nitelikte reklamların incelenmesi gerçekleştirildi. Bu uygulamaların, tüketicilerde gerçek dışı indirim algısı oluşturduğu ve fiyat algısını bozucu etkisi olduğu tespit edildi.

Tüketici Haklarının Korunmasına Yönelik İlke Kararları

Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltıcı nitelikteki uygulamaların önüne geçmek için önemli bir ilke kararı aldı. Buna göre, sadakat programıyla sunulan mal veya hizmetlerin reklamlarında "indirim", "tasarruf" gibi kavramların yanı sıra çeşitli görseller kullanılarak indirim yapıldığı izlenimi oluşturulamayacak. Bu karar, tüketicilerin indirimli satış kampanyalarında daha etkili bir fiyat karşılaştırması yapabilmelerini ve aldatıcı uygulamalara karşı korunmalarını amaçlamaktadır.