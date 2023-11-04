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Red Bull Campus Clutch Türkiye’nin Kazananı Belli Oluyor

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Red Bull Campus Clutch Türkiye’nin Kazananı Belli Oluyor
Üniversite öğrencilerinin okulları ve ülkeleri adına yarıştığı, dünyanın en büyük üniversiteler arası VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch Türkiye’de kazanan takım bu hafta sonu ESA Espor Arena’da gerçekleşecek olan finalde belli oluyor.

Üniversite öğrencilerinin Türkiye’nin en iyi üniversiteli VALORANT takımı olmak için mücadele ettiği Red Bull Campus Clutch Türkiye’de kazananlar belli oluyor. Dünyanın en büyük üniversiteler arası VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch Türkiye’de toplamda 1200 takımda 6.000 öğrenci mücadele etti. Kazananın 23-24 Kasım’da Volkswagen Arena’da gerçekleşecek olan Dünya Finali’ne katılacağı turnuvanın Türkiye şampiyonu bu hafta sonu ESA Espor Arena’da düzenlenen final etabında belli oluyor.

Red Bull Campus Clutch Türkiye bu sene, Intel NUC, Agon by AOC, Yapı Kredi Play ve Algida partnerliğinde düzenleniyor. Red Bull Campus Clutch kapsamında üniversitelerde organizasyon boyunca etkinlik alanlarında yer alan taşınabilir oyun merkezi Red Bull Gaming Hub’lar kuruldu.

Üniversiteler Arası Global VALORANT Turnuvası

Dünyanın en çok oynanan, izlenen ve konuşulan oyunlarından biri olan VALORANT için düzenlenen ve sadece üniversite öğrencilerinin katılabildiği global VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch, 35 ülkede gerçekleşiyor. Her ülkenin ulusal şampiyonları bir sonraki aşama olan Dünya Finali'nde karşı karşıya geliyor.

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