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PTT'den Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı konulu anma pulu

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PTT'den Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı konulu anma pulu
PTT AŞ tarafından “Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 29 Ekim 2023 tarihinde tedavüle sunuldu.

PTT AŞ, 29 Ekim 2023 tarihinde “Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı” konulu 15 TL (85 x 68 mm boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 35 TL bedelli ilkgün zarfı, ayrıca içerisinde 15 TL bedelli anma pulu (85x 68 mm boyutunda) ve 15 TL bedelli seri numaralı blok pulun (85 x 68 mm boyutunda) bulunduğu kitapçık ile 35 TL bedelli ilkgün zarfı bulunan portföy 300 TL bedelle Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.Yılı Uluslararası Pul Sergisi alanında, PTT iş yerlerinde, PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve cep uygulamasında satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Ulus PTT Müdürlüğü/ANKARA ve Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Sergi Salonu Ulucanlar Cad. No:63 Altındağ/ANKARA adresinde “Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı 29.10.2023 ANKARA” ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.

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