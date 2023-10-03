Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Ezber Bozan Deprem Açıklaması: Marmara'da Deprem Olmaz

Deprem konusundaki spekülasyonlar uzun yıllardır devam etmektedir. Ancak önde gelen deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara bölgesinde beklenen yüksek şiddetli depremle ilgili kritik bilgiler paylaştı.

Beklenen Büyük Marmara Depremi Olacak mı?

Birçok uzman, İstanbul'un büyük bir depremle karşılaşacağını dile getirirken, Prof. Dr. Üşümezsoy, şimdiye kadar bu konuda paylaşılan bilgilerin yanıltıcı olduğuna dikkat çekti. Özellikle, "Marmara'da 250 yılda bir büyük deprem gerçekleşiyor" iddiasının geçersiz olduğunu belirtti.

Marmara'nın Enerjisi Ne Durumda?

Üşümezsoy'a göre, 170 kilometrelik Marmara fay hattında beklenen enerji birikimi söz konusu değil. İstanbul Beykent Üniversitesi'nin 2023-2024 akademik yılında gerçekleştirilen açılış töreninde, Prof. Dr. Üşümezsoy, depremle ilgili bir dizi çarpıcı bilgi paylaştı. Bu bilgilere göre, 1999 yılından bu yana yerbilimcilerin ortaya attığı modeller, gerçekte yaşanacak olayları tam olarak yansıtmamaktadır.

Deprem Modellerinin Geçerliliği

Marmara bölgesinde yaşanabilecek potansiyel depremlerle ilgili olarak sürekli değişen modellemeler bulunmaktadır. Ancak Prof. Dr. Üşümezsoy, bu modellerin birçoğunun bir sonraki modelle çürütüldüğünü ifade etti.

Geçmişteki Depremler ve Marmara Bölgesinin Durumu

Marmara Denizi'nde yaşanan tarihi depremler, bölgenin gerçek deprem potansiyelini ortaya koymaktadır. Özellikle 1766 ve 1894 yıllarında yaşanan depremler, Marmara'nın 250 yılda bir büyük depreme maruz kaldığı iddiasını çürütmektedir.

Kumburgaz Çukuru'nda Beklenen Deprem

Prof. Dr. Üşümezsoy'a göre, Marmara bölgesindeki tek gerçek deprem riski Kumburgaz Çukuru'nda bulunmaktadır. Ancak bu riskin bile 6-6,5 şiddetinde bir depremle sınırlı olduğunu belirtti.