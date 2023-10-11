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Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Şok Açıklama: Türkiye'nin Fay Haritası Doğru Değil!

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Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Şok Açıklama: Türkiye'nin Fay Haritası Doğru Değil!
Türkiye'nin denizlerindeki diri fay hatlarının Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından güncellenen haritada gösterilmemesi büyük tepki topladı. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, yeni haritanın Türkiye’nin gerçek deprem potansiyelini yansıtmadığını söyledi.

Türkiye'nin denizlerindeki diri fay hatlarının Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından güncellenen haritada gösterilmemesi büyük tepki topladı. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, yeni haritanın Türkiye’nin gerçek deprem potansiyelini yansıtmadığını söyledi.

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Deprem Fay Hatlarının Eksik Gösterilmesi

MTA'nın son olarak 2013'te güncellediği diri fay hattı haritasında, önceki haritada yer alan 150 diri fay hattı sayısının 500'e yükseltildiği görülüyor. Ancak bu güncellemenin ardından, Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi gibi Türkiye'yi çevreleyen denizlerdeki fay hatları göz ardı edildi.

Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Açıklama

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Osman Bektaş, bu konuda önemli uyarılarda bulundu. Denizlerdeki fayların deprem için büyük bir kaynak olduğunu vurgulayan Bektaş, 2018'de hazırlanan haritanın bu konuda daha gerçekçi olduğunu belirtti.

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2018'in Fay Haritası Daha Gerçekçi

Prof. Dr. Bektaş'a göre, "2018 yılında hazırlanan harita, denizlerdeki fayları da dikkate alarak oluşturuldu. Ancak ne yazık ki MTA'nın en son yayınladığı harita, Türkiye'nin toplam deprem potansiyelini doğru bir şekilde yansıtmıyor."

Denizdeki Depremler ve Etkileri

Karadeniz Bölgesi'nin dolgu alanları nedeniyle risk altında olduğunu ifade eden Bektaş, denizdeki depremlerin karada oluşanlardan daha büyük etkiler yaratabileceğini vurguladı. Dolgu alanlarının, depremlerin şiddetini 3-4 kat artırabileceğini belirterek, bu konuda gerekli önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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