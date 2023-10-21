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Prof. Dr. Naci Görür'den Uyarı! İzmir'de Sismik Hareketlilik Artıyor

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Prof. Dr. Naci Görür'den Uyarı! İzmir'de Sismik Hareketlilik Artıyor
Son günlerde İzmir'de sıkça hissedilen depremler, vatandaşları endişelendirmeye devam ediyor. Özellikle Buca ilçesinde dün gece saat 23.53'te yaşanan 3,9 büyüklüğündeki deprem, kentteki sismik hareketliliği bir kez daha gündeme getirdi. Bu deprem, yüzeyin 9.23 km altında gerçekleşti.

Son günlerde İzmir'de sıkça hissedilen depremler, vatandaşları endişelendirmeye devam ediyor. Özellikle Buca ilçesinde dün gece saat 23.53'te yaşanan 3,9 büyüklüğündeki deprem, kentteki sismik hareketliliği bir kez daha gündeme getirdi. Bu deprem, yüzeyin 9.23 km altında gerçekleşti.

Kandilli ve AFAD'dan Deprem Açıklaması

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, İzmir'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremi doğruladı. Bu, Bayındır ilçesinde iki gün önce hissedilen 4,2 büyüklüğündeki depremden sonra yaşanan ikinci büyük sarsıntı oldu.

Prof. Dr. Naci Görür'ün Fay Hatları Üzerine Yorumları

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımlarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'de yaşanan depremler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Görür'ün belirttiğine göre, "Zafer-Buca/İzmir’de 4,0 büyüklükte bir deprem yaşandı. Aynı bölgede benzer büyüklükte bir deprem daha önce 1 Ekim 2023'te de hissedilmişti."

Profesör, bu depremlerin İzmir ve Dağkızılca fay hatları arasında gerçekleştiğini ve bu fayların, Gediz Grabeni'nin güney sınırında yer alan fay sisteminin bileşenleri olduğunu ifade etti.

Kaynak:Haber Kaynağı

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